Сбил человека и скрылся: полицейскому грозит 10 лет тюрьмы за смертельное ДТП

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему оперуполномоченному Коростенского райуправления полиции, совершившему в Житомирской области смертельное ДТП. К тому же стало известно, что полисмен находился за рулем в состояние опьянения.
"В апреле 2021 года примерно в 22:00 в селе Малиновка Коростенского района Житомирской области полицейский совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. После совершенного полицейский скрылся с места ДТП, даже не попытавшись помощи пострадавшему. По показаниям свидетелей, правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - информирует Государственное бюро расследований.
Правоохранитель дважды отказывался давать показания по делу и только после свидетельских показаний и заключения молекулярно-генетической экспертизы признался, что находился за рулем во время ДТП. Он уволен из рядов Нацполиции.
"Экс-полицейский подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшего смерть потерпевшего, и оставлении в опасности (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 УК Украины)"
, - сообщили в ведомстве.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Фото: ГБР