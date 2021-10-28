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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 28 » 16:03:48

Сбил человека и скрылся: полицейскому грозит 10 лет тюрьмы за смертельное ДТП

Сегодня, 16:03:48 123 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сбил человека и скрылся: полицейскому грозит 10 лет тюрьмы за смертельное ДТП

 Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему оперуполномоченному Коростенского райуправления полиции, совершившему в Житомирской области смертельное ДТП. К тому же стало известно, что полисмен находился за рулем в состояние опьянения.
 

"В апреле 2021 года примерно в 22:00 в селе Малиновка Коростенского района Житомирской области полицейский совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. После совершенного полицейский скрылся с места ДТП, даже не попытавшись помощи пострадавшему. По показаниям свидетелей, правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - информирует Государственное бюро расследований.


Правоохранитель дважды отказывался давать показания по делу и только после свидетельских показаний и заключения молекулярно-генетической экспертизы признался, что находился за рулем во время ДТП. Он уволен из рядов Нацполиции.

"Экс-полицейский подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшего смерть потерпевшего, и оставлении в опасности (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 УК Украины)", - сообщили в ведомстве.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.



Фото: ГБР
Тэги: ГБР, подозрение, дтп, полиция
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