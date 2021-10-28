Команда партії «Слуга Народу» засуджує свавілля АТ «Житомиргаз»

«По-перше, ми хочемо перевірити економічну доцільність підняття тарифу на транспортування газу, по-друге, з’ясувати, кому вигідно політично розхитувати ситуацію і наводити безлад у нашій Житомирській області», – зазначила голова фракції «Слуга Народу» в Житомирській обласній раді Людмила Кицак.

«Ми вважаємо, що це злочинні дії. Будемо добиватися вирішення цього питання. Є підписаний меморандум Президента з місцевим самоврядуванням, з Кабінетом Міністрів. Ситуація врегульована і, звичайно, що ніхто сьогодні не допустить, щоб були такі грабіжницькі тарифи», – запевнив Арсеній Пушкаренко.