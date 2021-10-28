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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Октябрь » 28 » 16:36:29

Команда партії «Слуга Народу» засуджує свавілля АТ «Житомиргаз»   ПОЛІТИКА  

Вчера, 16:36:48 729 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Команда партії «Слуга Народу» засуджує свавілля АТ «Житомиргаз»

 Команда партії «Слуга Народу» засуджує свавілля АТ «Житомиргаз» щодо підвищення тарифів та ініціює звернення до РНБО, НКРЕКП, Антимонопольного комітету України, профільного парламентського комітету  щодо дій монополіста. Таке рішення було ухвалене на позачерговому засіданні фракції «Слуга Народу» в обласній раді за участі народних депутатів.

«По-перше, ми хочемо перевірити економічну доцільність підняття тарифу на транспортування газу, по-друге, з’ясувати, кому вигідно політично розхитувати ситуацію і наводити безлад у нашій Житомирській області», – зазначила голова фракції «Слуга Народу» в Житомирській обласній раді Людмила Кицак.



Народний депутат України, голова Житомирського обласного осередку партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко каже – що свавілля «Житомиргаз» необхідно припинити.

«Ми вважаємо, що це злочинні дії. Будемо добиватися вирішення цього питання. Є підписаний меморандум Президента з місцевим самоврядуванням, з Кабінетом Міністрів. Ситуація врегульована і, звичайно, що ніхто сьогодні не допустить, щоб були такі грабіжницькі тарифи», – запевнив Арсеній Пушкаренко.


Пресслужба партії «Слуга Народу»
 
Тэги: доставка газа
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Комментариев: 1
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 20:10:34, Вчера [Материал]

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