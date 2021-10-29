В Житомирском центре защиты животных построили новые вольеры для бездомных собак. ФОТО

"Мы построили эти вольеры, чтобы брать беспризорных животных и привлекать волонтеров и общественные организации для быстрого их устройства. То есть эти вольеры – чисто для животных, которые будут изъяты с улицы. Кроме того, что наши вольеры используются для гостиницы, у нас есть несколько животных-инвалидов, которые не могут вернуться на улицу, и мы их постоянно удерживаем. Также в зимний период эти вольеры используются для передержки животных после проведения оперативных вмешательств – таких, как стерилизация", – рассказала представительница Центра Ольга Стельмахова.
"Животных, которых изъяли с улицы, нельзя размещать по двое или по трое, – говорит Ольга Стельмахова. – Они незнакомы между собой, а это может привести к травмированию. Также любое животное, которое к нам поступает, должно пройти карантин".
"На строительство вольеров для содержания животных было выделено 58 тысяч из бюджета, а именно – депутатских средств. И отдельно на работы по обустройству дополнительно собственные средства предоставил один из депутатов", – рассказала руководитель Центра защиты животных Александра Мельник.