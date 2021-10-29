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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 29 » 08:33:38

В Житомирском центре защиты животных построили новые вольеры для бездомных собак. ФОТО

Сегодня, 08:33:38 729 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирском центре защиты животных построили новые вольеры для бездомных собак. ФОТО

 В Житомирском центре защиты животных обустроили пять новых вольеров для собак, забранных с улицы. Материалы для изготовления вольеров приобрели за счет городского бюджета.

Новые вольеры сделали для того, чтобы потом устроить бездомных животных в семье, передает "Суспільне".
 

"Мы построили эти вольеры, чтобы брать беспризорных животных и привлекать волонтеров и общественные организации для быстрого их устройства. То есть эти вольеры – чисто для животных, которые будут изъяты с улицы. Кроме того, что наши вольеры используются для гостиницы, у нас есть несколько животных-инвалидов, которые не могут вернуться на улицу, и мы их постоянно удерживаем. Также в зимний период эти вольеры используются для передержки животных после проведения оперативных вмешательств – таких, как стерилизация", – рассказала представительница Центра Ольга Стельмахова.




Каждый новый вольер рассчитан на одно животное.
 

"Животных, которых изъяли с улицы, нельзя размещать по двое или по трое, – говорит Ольга Стельмахова. – Они незнакомы между собой, а это может привести к травмированию. Также любое животное, которое к нам поступает, должно пройти карантин".



 

"На строительство вольеров для содержания животных было выделено 58 тысяч из бюджета, а именно – депутатских средств. И отдельно на работы по обустройству дополнительно собственные средства предоставил один из депутатов", – рассказала руководитель Центра защиты животных Александра Мельник.


На сегодняшний день в Центре защиты животных есть 34 вольера, в которых содержится 20 животных. Количество вольеров можно увеличить, но для этого нужны еще деньги.

Фото: Суспільне
Тэги: центр защиты животных, собаки, Житомир
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:15:43, Сегодня [Материал]

без суда и следствия закрыли пёсиков в одиночные камеры
нелюди....
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