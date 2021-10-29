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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 29 » 08:56:46

Распространяли антивакцинальный контент: СБУ ликвидировала в соцсетях 65-тысячную армию ботов

Сегодня, 08:56:46 738 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Распространяли антивакцинальный контент: СБУ ликвидировала в соцсетях 65-тысячную армию ботов

 В течение 2021 года киберспециалисты Службы безопасности Украины ликвидировали в соцсетях 65 000 ботов. Они распространяли антиукраинский и антивакцинальный контент. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Киберспециалисты СБУ блокировали работу 12 "ботоферм" мощностью более 65 тысяч аккаунтов. Через них распространялся антиукраинский, антивакцинальный и другой деструктивный контент в соцсетях", – говорится в сообщении

Также правоохранителям удалось локализовать более 1200 кибератак и киберинциденты на объекты критической инфраструктуры.

"Для защиты кибербезопасности государства по материалам СБУ, начато 427 уголовных производств. 62 злоумышленника уже привлечены к уголовной ответственности", – добавили в Службе безопасности.



При этом кибердепартамент СБУ провел ряд масштабных спецопераций, среди которых разоблачение и блокирование деятельности транснациональной группировки хакеров, которые с помощью своего вредоносного программного обеспечения Egregor и Maze "взломали" более 150 компаний из Европы и США. Ущерб от действий этих хакеров составил более 80 миллионов долларов.

Киберспециалисты Службы безопасности сообщили о разоблачении масштабной агентурной сети, занимавшейся разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ.
 

"Страна-агрессор привлекла украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница" и другие", – сообщили в пресс-службе.


Кроме того, СБУ начала 36 уголовных производств по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. По результатам открытых производств осуждены 23 человека.

Тэги: ботоферма, соцсеть, СБУ, боты
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:13:16, Сегодня [Материал]

о, за картель не знал
почитаем.....
predi
2 predi (predi)   • 14:46:23, Сегодня [Материал]

Брехня. Якщо фашистік до цих пір вовсю розповсюджує ці фейки і відважно бореться з українською хунтою пропагуючи російський фашизм то ця новина сама є фейком.
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