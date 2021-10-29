На железнодорожной станции в Житомирской области обнаружили труп машиниста

В Житомирской области на железнодорожной станции обнаружили труп мужчины. О погибшем известно, что он работал машинистом.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Около 4:30 на спецлинию 102 поступило сообщение от работников железнодорожной станции "Чернорудка" об обнаружении на первом пути трупа человека. Предварительно мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте", - говорится в сообщении.
В настоящее время причину смерти устанавливают судебно-медицинские эксперты.
Напомним, 27 октября вблизи станции "Чернорудка" произошел сход грузовых вагонов
. Из-за аварии задержались десятки пассажирских поездов
.