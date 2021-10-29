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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 29 » 11:50:37

На железнодорожной станции в Житомирской области обнаружили труп машиниста

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На железнодорожной станции в Житомирской области обнаружили труп машиниста

 В Житомирской области на железнодорожной станции обнаружили труп мужчины. О погибшем известно, что он работал машинистом.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Около 4:30 на спецлинию 102 поступило сообщение от работников железнодорожной станции "Чернорудка" об обнаружении на первом пути трупа человека. Предварительно мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте", - говорится в сообщении.


В настоящее время причину смерти устанавливают судебно-медицинские эксперты.

Напомним, 27 октября вблизи станции "Чернорудка" произошел сход грузовых вагонов. Из-за аварии задержались десятки пассажирских поездов.
Тэги: Житомирщина, станция, железная дорога, труп
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