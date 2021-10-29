Директор Житомирводоканала анонсировал повышение тарифов с 1 января 2022 года

"Согласно законодательству Украины, каждый год мы должны пересматривать наш тариф. Это призвано тем, что в нашей стране системно увеличивается заработная плата, которая составляет 35% нашего тарифа и этот сегмент мы обязательно должны пересматривать. Кроме того, уже к сожалению и происходящая сейчас ситуация с энергетическими ресурсами и ростом цен на электрическую энергию не оставляет нам возможности использовать те тарифы, которые действовали в течение 2021 года.



Мы должны учесть этот безумный скачок электрической энергии, но это не единственная проблема. Ведь рост стоимости энергетических ресурсов автоматически повлиял на стоимость товаров и услуг, которые мы используем для обеспечения бесперебойной работы нашего предприятия. 5% наших затрат это реагенты, стоимость которых также зависит от стоимости электрической энергии и газа и мы ожидаем, что возможно на них тоже будет расти цена. Стоимость металла, трубопроводов, запорной арматуры, специализированной техники – мы ожидаем, что также будет меняться из-за того, что меняется стоимость энергетических ресурсов.



Этот скачок повлиял на экономику всей страны и для того чтобы системно обеспечивать водоснабжение нашего города, мы не можем проигнорировать этот неприятный и крайне тяжелый для нашего населения фактор, но мы должны действовать бесперебойно. Поэтому мы ожидаем, что изменения тарифа в 2022 году будут и будут они применены с 01.01.2022 года", – сказал Андрей Никитин.