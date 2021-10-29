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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 29 » 13:30:34

Директор Житомирводоканала анонсировал повышение тарифов с 1 января 2022 года

Сегодня, 13:30:34 1213 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Директор Житомирводоканала анонсировал повышение тарифов с 1 января 2022 года

 С 1 января 2022 года в Житомире поднимут тарифы за водоснабжение и водоотвод. Об этом 29 октября во время онлайн-отчета рассказал директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин.

Никитин не сказал, на сколько вырастут тарифы, но отметил, что этого не избежать.
 

"Согласно законодательству Украины, каждый год мы должны пересматривать наш тариф. Это призвано тем, что в нашей стране системно увеличивается заработная плата, которая составляет 35% нашего тарифа и этот сегмент мы обязательно должны пересматривать. Кроме того, уже к сожалению и происходящая сейчас ситуация с энергетическими ресурсами и ростом цен на электрическую энергию не оставляет нам возможности использовать те тарифы, которые действовали в течение 2021 года.

Мы должны учесть этот безумный скачок электрической энергии, но это не единственная проблема. Ведь рост стоимости энергетических ресурсов автоматически повлиял на стоимость товаров и услуг, которые мы используем для обеспечения бесперебойной работы нашего предприятия. 5% наших затрат это реагенты, стоимость которых также зависит от стоимости электрической энергии и газа и мы ожидаем, что возможно на них тоже будет расти цена. Стоимость металла, трубопроводов, запорной арматуры, специализированной техники – мы ожидаем, что также будет меняться из-за того, что меняется стоимость энергетических ресурсов.

Этот скачок повлиял на экономику всей страны и для того чтобы системно обеспечивать водоснабжение нашего города, мы не можем проигнорировать этот неприятный и крайне тяжелый для нашего населения фактор, но мы должны действовать бесперебойно. Поэтому мы ожидаем, что изменения тарифа в 2022 году будут и будут они применены с 01.01.2022 года", – сказал Андрей Никитин.


Сейчас житомиряне за 1 куб. м водоснабжения платят 13,76 грн, за водоотвод – 15,68 грн.
 
Тэги: водоканал, Никитин, Житомир, тарифы
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:12:27, Сегодня [Материал]

Поверьте!
Я сама житомирянка, живу тут 50 лет. Дочь сантехника.
Просто поверьте, - у нас не все так однозначно...
Никто не против повышения тарифов...
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