Парамонов снова потерял должность директора Житомирского областного лабцентра

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уволил Зиновия Парамонова с должности директора государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины».
Соответствующий приказ опубликовал сайт Житомир.info
.
«В соответствии с подпунктом 9 пункта 10 Положения о Министерстве здравоохранения Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 года №267 и приказа Минздрава от 2 июня 2021 года №1103 «О некоторых вопросах организационной деятельности государственных учреждений - лабораторных центров Министерства здравоохранения Украины» приказываю: уволить Парамонова Зиновия Михайловича с должности директора Государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» в соответствии с подпунктом 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. Датой увольнения считать первый рабочий день Парамонова З.М. с даты ознакомления (вручения) с этим приказом», - говорится в приказе министра здравоохранения Виктора Ляшко, подписанном 27 октября.
Предыстория
6 мая 2020 года была распространена информация о загруженности
Житомирского областного лабораторного центра и временном его закрытии. После этого мэр Житомира потребовал уволить
руководителя центра Зиновия Парамонова.
7 мая главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил
, что дал распоряжение уволить Зиновия Парамонова. Несмотря на решение, Парамонов продолжал еще месяц быть главным санитарным врачом.
В июне Виктор Ляшко снова приехал в Житомир, чтобы уволить Парамонова. Однако он не смог попасть в здание центра. К Ляшко вышел едва ли не весь коллектив с требованием оставить руководителя на должности
.
3 июля 2020 года руководителем Житомирского ОЛЦ был зарегистрирован Зарицкий Александр Михайлович
- бывший руководитель коммунального некоммерческого предприятия «Областной центр общественного здоровья» Житомирского областного совета.
7 сентября Парамонов вернулся на должность
руководителя Житомирского лабцентра.