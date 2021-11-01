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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Ноябрь » 1 » 09:58:33

Парамонов снова потерял должность директора Житомирского областного лабцентра

Сегодня, 09:58:33 1050 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Парамонов снова потерял должность директора Житомирского областного лабцентра

 Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уволил Зиновия Парамонова с должности директора государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины».

Соответствующий приказ опубликовал сайт Житомир.info.
 

«В соответствии с подпунктом 9 пункта 10 Положения о Министерстве здравоохранения Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 года №267 и приказа Минздрава от 2 июня 2021 года №1103 «О некоторых вопросах организационной деятельности государственных учреждений - лабораторных центров Министерства здравоохранения Украины» приказываю: уволить Парамонова Зиновия Михайловича с должности директора Государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» в соответствии с подпунктом 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. Датой увольнения считать первый рабочий день Парамонова З.М. с даты ознакомления (вручения) с этим приказом», - говорится в приказе министра здравоохранения Виктора Ляшко, подписанном 27 октября. 



 

Предыстория


6 мая 2020 года была распространена информация о загруженности Житомирского областного лабораторного центра и временном его закрытии. После этого мэр Житомира потребовал уволить руководителя центра Зиновия Парамонова.

7 мая главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что дал распоряжение уволить Зиновия Парамонова. Несмотря на решение, Парамонов продолжал еще месяц быть главным санитарным врачом.

В июне Виктор Ляшко снова приехал в Житомир, чтобы уволить Парамонова. Однако он не смог попасть в здание центра. К Ляшко вышел едва ли не весь коллектив с требованием оставить руководителя на должности.

3 июля 2020 года руководителем Житомирского ОЛЦ был зарегистрирован Зарицкий Александр Михайлович - бывший руководитель коммунального некоммерческого предприятия «Областной центр общественного здоровья» Житомирского областного совета. 

7 сентября Парамонов вернулся на должность руководителя Житомирского лабцентра.
Тэги: Ляшко, лабораторный центр, Парамонов, увольнение
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 13:29:04, Сегодня [Материал]

пускай дедушка отдыхает
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:08:17, Сегодня [Материал]

Борьба за вакцинацию. Вернее за деньги. Не зря ведь назвали вирус -барановирусом
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