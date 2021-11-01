Парамонов снова потерял должность директора Житомирского областного лабцентра

«В соответствии с подпунктом 9 пункта 10 Положения о Министерстве здравоохранения Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 года №267 и приказа Минздрава от 2 июня 2021 года №1103 «О некоторых вопросах организационной деятельности государственных учреждений - лабораторных центров Министерства здравоохранения Украины» приказываю: уволить Парамонова Зиновия Михайловича с должности директора Государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» в соответствии с подпунктом 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. Датой увольнения считать первый рабочий день Парамонова З.М. с даты ознакомления (вручения) с этим приказом», - говорится в приказе министра здравоохранения Виктора Ляшко, подписанном 27 октября.