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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Ноябрь » 1 » 11:29:02

Космический вокал, эластичность и акробатические трюки: Житомирщина покоряет шоу «Україна має талант»

Сегодня, 11:29:02 915 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Космический вокал, эластичность и акробатические трюки: Житомирщина покоряет шоу «Україна має талант»

 Неделю назад на телеканале СТБ стартовала премьера 10 сезона шоу "Україна має талант". Судьями шоу стали Сергей Притула, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот.

Первым участником проекта стал Александр Гангур. 24-летний парень из Бердичева удивлял жюри акробатикой с колесом. Этот цирковой жанр требует огромной силы, координации и баланса.

После выступления судьи аплодировали ему стоя! Он получил максимальную оценку от жюри - 3 "да".
 


Во время второго эфира жюри удивлял еще один бердичевлянин Андрей Андрийчук. Он показывал невероятные навыки каучука.
 

"Такой кайф! Это было настоящее слияние с музыкой и магия! Я хочу к вам на растяжку!" ― подчеркнула Ксения Мишина.


Андрей получил от судей 4 "да".
 


Покорил сцену шоу "Україна має талант" еще один наш земляк - 13-летний Артем Фесько из пгт Попельня.

Парень поразил судей своим голосом! Он спел арию Lucia Di Lammermoor и песню Diva Dance из фильма Пятый элемент.
 

"У меня до сих пор слезы на глазах! Я очень рад, что у нас есть “Украина имеет талант”! Я очень рад, что с помощью этого шоу мы в который раз можем доказать разным скептикам, которые говорят, что какие-то дети сейчас не такие и т.д., что эти дети ― наше будущее! У вас 4 "да"!" ― прокомментировал выступление Артема Сергей Притула.

 
Тэги: Україна має талант
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