Космический вокал, эластичность и акробатические трюки: Житомирщина покоряет шоу «Україна має талант»

Неделю назад на телеканале СТБ стартовала премьера 10 сезона шоу "Україна має талант". Судьями шоу стали Сергей Притула, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот.
Первым участником проекта стал Александр Гангур. 24-летний парень из Бердичева удивлял жюри акробатикой с колесом. Этот цирковой жанр требует огромной силы, координации и баланса.
После выступления судьи аплодировали ему стоя! Он получил максимальную оценку от жюри - 3 "да".
Во время второго эфира жюри удивлял еще один бердичевлянин Андрей Андрийчук. Он показывал невероятные навыки каучука.
"Такой кайф! Это было настоящее слияние с музыкой и магия! Я хочу к вам на растяжку!" ― подчеркнула Ксения Мишина.
Андрей получил от судей 4 "да".
Покорил сцену шоу "Україна має талант" еще один наш земляк - 13-летний Артем Фесько из пгт Попельня.
Парень поразил судей своим голосом! Он спел арию Lucia Di Lammermoor и песню Diva Dance из фильма Пятый элемент.
"У меня до сих пор слезы на глазах! Я очень рад, что у нас есть “Украина имеет талант”! Я очень рад, что с помощью этого шоу мы в который раз можем доказать разным скептикам, которые говорят, что какие-то дети сейчас не такие и т.д., что эти дети ― наше будущее! У вас 4 "да"!" ― прокомментировал выступление Артема Сергей Притула.