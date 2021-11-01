На Житомирщине произошло лобовое столкновение грузовиков: есть погибшие. ФОТО

В Житомирской области в результате столкновения грузовиков погибли два человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло при выезде из поселка Брусилов. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"На выезде из поселка в направлении пгт Попельня водитель автомобиля ГАЗель, 50-летний киевлянин, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Renault Magnum под управлением 29-летнего жителя Брусиловской громады", – информируют правоохранители.
Фото: полиция
В результате ДТП водитель ГАЗели получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Брусиловской больницы.
Два его пассажира, жители г. Киева, в возрасте 67 и 94 лет, погибли на месте происшествия.
В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств. Правовая квалификация события – ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.