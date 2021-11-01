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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 1 » 12:59:51

На Житомирщине произошло лобовое столкновение грузовиков: есть погибшие. ФОТО

Сегодня, 12:59:32 1008 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине произошло лобовое столкновение грузовиков: есть погибшие. ФОТО

 В Житомирской области в результате столкновения грузовиков погибли два человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло при выезде из поселка Брусилов. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"На выезде из поселка в направлении пгт Попельня водитель автомобиля ГАЗель, 50-летний киевлянин, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Renault Magnum под управлением 29-летнего жителя Брусиловской громады", – информируют правоохранители.


Фото: полиция


В результате ДТП водитель ГАЗели получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Брусиловской больницы.

Два его пассажира, жители г. Киева, в возрасте 67 и 94 лет, погибли на месте происшествия.

В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств. Правовая квалификация события – ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Тэги: Житомирщина, дтп
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