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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 1 » 14:04:15

У Бердичеві відкрили офіс політичної партії «УДАР Віталія Кличка». ФОТО   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 14:04:15 348 7 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Бердичеві відкрили офіс політичної партії «УДАР Віталія Кличка». ФОТО

 У Бердичеві відкрили офіс політичної партії «УДАР Віталія Кличка». Про це повідомляє Житомирська обласна організація партії на своїй сторінці у соцмережі фейсбук.

«В нашому місті сьогодні офіційно відкривається  офіс політичної партії «УДАР Віталія Кличка» в Житомирській області. Це означає високу довіру до нашого міста та до бердичівлян. Адже наша з вами спільна мета – сформувати сильну команду однодумців на Житомирщині, яка поділяє погляди лідера та зможе реалізувати Програму Партії. Вірю, що наші спільні цінності та переконання приведуть нашу команду до успіхів та перемог», — зазначив Роман Левицький, лідер Бердичівського осередку політичної партії «УДАР Віталія Кличка».

Участь у заході взяв Олег Дзюбенко, голова Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка». Він наголосив на важливості командної роботи.

«Сьогодні ми відкриваємо офіційне представництво політичної партії «УДАР Віталія Кличка» в Бердичеві. Вітаю Бердичівський осередок з такою важливою подією! Вірю, що лідер Бердичівського «УДАРу» Роман Левицький об’єднає навколо себе однодумців і створить справжню команду, яка працюватиме задля розвитку рідної Бердичівщини та України. Адже, я переконаний, тут зібралися люди, яким небайдуже у якій країні житимуть вони та їхні діти. Тому що нас об’єднують спільні цінності — сильна, успішна, європейська і квітуча Україна, де буде держава для громадянина, а не навпаки! Попереду у нас багато роботи і впевнений, що з такою сильною командою вона буде успішною», — зазначив Олег Дзюбенко.


Офіс Бердичевського осередку політичної партії «УДАР Віталія Кличка» знаходиться за адресою: вул. Вінницька, 19, третій поверх.

Нагадаємо, що політична партія «УДАР Віталія Кличка» заснована 2010-го року. Це Всеукраїнська політична партія, яка має тисячі партійців, сотні осередків, потужне представництво у місцевих радах багатьох регіонів України. Лідером партії є  Герой України, Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Кличко Віталій Володимирович.

Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»

















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Комментариев: 7
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:55:20, Сегодня [Материал]

Где ваши боксёры? В Бердичеве знаменитые Сикорские. Ананьев. А их я тут не вижу. Они 14 раз провели Европейский кубок братьев Кличко именно в Бердичеве... Я не вижу их среди вас. Вы что имитируете выборы ?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:57:42, Сегодня [Материал]

Кстати через пару дней чемпионат области по боксу. а вы до сих пор не подали заяву на меценатство. С таким подходом вы и 3% не наберёте.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 16:47:13, Сегодня [Материал]

в киеве всё хорошо у боксёров - похоронные бюро открывают
https://youtu.be/J9WdrQwRYTc

совпадение?
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:33:08, Сегодня [Материал]

У Житомирских боксёров тоже всё хорошо....все приделе., но тут другое Кличко это символ бокса -чемпион мира, Герой Украины . А Удар без бокса и всей атрибутике ноль с палочкой- ничто. Можно былобы промолчать и они канут в лето. (партия) Но Кличко мне не безразличен. Поэтому идите в бокс к детям не жлобитесь-жлобы. а подарите ринг олимпийский постройте зал боксёрский или укомплектуйте этот зал тренажёрами. На сайте вродебы много рекламмы а по факту ноль.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:35:54, Сегодня [Материал]

Еслибы Сикорский руку пожал вот это былобы интересно. А так вы друг другу жмёте. жмёте. Цырк. А женщина решила сумку прорекламировать. Это вообще никуда негодится. Видатть пиармэнэджэр левый и тупой.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:41:35, Сегодня [Материал]

Вот 4 в 10 утра народ собирается У Королёва против газового геноцида. Вот и присоеденяйтесь к людям Составте проект выхода из этой кабалы и озвучте. И тогда к вам потянутся люди
Atillanta
7 Иванна (Atillanta)   • 19:19:53, Сегодня [Материал]

Слуга Народа №2 к окучиванию лохов готова.
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