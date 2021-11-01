У Бердичеві відкрили офіс політичної партії «УДАР Віталія Кличка». ФОТО

«Сьогодні ми відкриваємо офіційне представництво політичної партії «УДАР Віталія Кличка» в Бердичеві. Вітаю Бердичівський осередок з такою важливою подією! Вірю, що лідер Бердичівського «УДАРу» Роман Левицький об’єднає навколо себе однодумців і створить справжню команду, яка працюватиме задля розвитку рідної Бердичівщини та України. Адже, я переконаний, тут зібралися люди, яким небайдуже у якій країні житимуть вони та їхні діти. Тому що нас об’єднують спільні цінності — сильна, успішна, європейська і квітуча Україна, де буде держава для громадянина, а не навпаки! Попереду у нас багато роботи і впевнений, що з такою сильною командою вона буде успішною», — зазначив Олег Дзюбенко.