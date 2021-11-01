У Бердичеві відкрили офіс політичної партії «УДАР Віталія Кличка». ФОТО

У Бердичеві відкрили офіс політичної партії «УДАР Віталія Кличка». Про це повідомляє Житомирська обласна організація партії на своїй сторінці у соцмережі фейсбук.
«В нашому місті сьогодні офіційно відкривається офіс політичної партії «УДАР Віталія Кличка» в Житомирській області. Це означає високу довіру до нашого міста та до бердичівлян. Адже наша з вами спільна мета – сформувати сильну команду однодумців на Житомирщині, яка поділяє погляди лідера та зможе реалізувати Програму Партії. Вірю, що наші спільні цінності та переконання приведуть нашу команду до успіхів та перемо
г», — зазначив Роман Левицький, лідер Бердичівського осередку політичної партії «УДАР Віталія Кличка».
Участь у заході взяв Олег Дзюбенко, голова Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка». Він наголосив на важливості командної роботи.
«Сьогодні ми відкриваємо офіційне представництво політичної партії «УДАР Віталія Кличка» в Бердичеві. Вітаю Бердичівський осередок з такою важливою подією! Вірю, що лідер Бердичівського «УДАРу» Роман Левицький об’єднає навколо себе однодумців і створить справжню команду, яка працюватиме задля розвитку рідної Бердичівщини та України. Адже, я переконаний, тут зібралися люди, яким небайдуже у якій країні житимуть вони та їхні діти. Тому що нас об’єднують спільні цінності — сильна, успішна, європейська і квітуча Україна, де буде держава для громадянина, а не навпаки! Попереду у нас багато роботи і впевнений, що з такою сильною командою вона буде успішною», — зазначив Олег Дзюбенко.
Офіс Бердичевського осередку політичної партії «УДАР Віталія Кличка» знаходиться за адресою: вул. Вінницька, 19, третій поверх.
Нагадаємо, що політична партія «УДАР Віталія Кличка» заснована 2010-го року. Це Всеукраїнська політична партія, яка має тисячі партійців, сотні осередків, потужне представництво у місцевих радах багатьох регіонів України. Лідером партії є Герой України, Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Кличко Віталій Володимирович.
Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»