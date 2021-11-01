Сдавал назад: в пригороде Житомира водитель насмерть сбил пенсионерку

В пригороде Житомира водитель микроавтобуса выезжал со двора и сбил проходившую мимо женщину. ДТП произошло 31 октября в Олиевской громаде Житомирского района.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля Renault Trafic, выезжая из собственного домовладения и двигаясь задним ходом, совершил наезд на проходившую позади автомобиля женщину"
, - говорится в сообщении.
Фото: полиция
Пешеход, 66-летняя женщина, получила травмы, от которых скончалась в карете экстренной медицинской помощи.
Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия. Полицейские открыли уголовное производство.