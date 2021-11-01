Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 01 Ноября 2021    21:07:13
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 1 » 14:56:57

Сдавал назад: в пригороде Житомира водитель насмерть сбил пенсионерку

Сегодня, 14:56:57 576 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Сдавал назад: в пригороде Житомира водитель насмерть сбил пенсионерку

 В пригороде Житомира водитель микроавтобуса выезжал со двора и сбил проходившую мимо женщину. ДТП произошло 31 октября в Олиевской громаде Житомирского района.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.

"По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля Renault Trafic, выезжая из собственного домовладения и двигаясь задним ходом, совершил наезд на проходившую позади автомобиля женщину", - говорится в сообщении.

Фото: полиция


Пешеход, 66-летняя женщина, получила травмы, от которых скончалась в карете экстренной медицинской помощи.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия. Полицейские открыли уголовное производство.
Тэги: дтп, Житомирщина
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus