Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 01 Ноября 2021    21:07:33
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 1 » 17:55:35

В Житомире обновят еще один сквер: горсовет готов потратить на ремонт 2 млн грн

Сегодня, 17:55:35 541 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире обновят еще один сквер: горсовет готов потратить на ремонт 2 млн грн

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на реконструкцию сквера, который находится на перекрестке улит Трояновской и Радивиловской.

Соответствующая информация обнародована на портале публичных закупок Prozorro. Ожидаемая стоимость закупки – 1 млн 963 тыс. грн.

По условиям тендерной документации, подрядчик должен провести формовочную обрезку деревьев; выкорчевать пни; установить новое освещение и видеонаблюдение; положить плитку; установить лавки и мусорные урны; провести озеленение.

Все эти работы должны быть завершены до 1 июня 2022 года.

Тендерные предложения принимаются до 12 ноября 2021 года. Аукцион пройдет 15 ноября.

Тэги: сквер, реконструкция, тендер
Новости партнеров
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:10:43, Сегодня [Материал]

Дуже цікаво.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus