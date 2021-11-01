В Житомире обновят еще один сквер: горсовет готов потратить на ремонт 2 млн грн

Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на реконструкцию сквера, который находится на перекрестке улит Трояновской и Радивиловской.
Соответствующая информация обнародована на портале публичных закупок Prozorro
. Ожидаемая стоимость закупки – 1 млн 963 тыс. грн.
По условиям тендерной документации, подрядчик должен провести формовочную обрезку деревьев; выкорчевать пни; установить новое освещение и видеонаблюдение; положить плитку; установить лавки и мусорные урны; провести озеленение.
Все эти работы должны быть завершены до 1 июня 2022 года.
Тендерные предложения принимаются до 12 ноября 2021 года. Аукцион пройдет 15 ноября.