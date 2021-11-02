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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 2 » 08:50:46

Зашла за посылкой и осталась без кошелька: в Житомире женщину обокрали в почтовом отделении

Сегодня, 08:50:46 861 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зашла за посылкой и осталась без кошелька: в Житомире женщину обокрали в почтовом отделении

 У житомирянки в почтовом отделении украли кошелек с деньгами и банковскими карточками, однако воров удалось оперативно задержать. Инцидент произошел вечером 1 ноября на улице Гагарина. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.

"Женщина рассказала, что при осмотре своего почтового пакета обнаружила отсутствие кошелька и начала получать уведомления на мобильный телефон о снятии с ее банковских счетов денежных средств", - говорится в сообщении.

Патрульные приступили к поискам воров и быстро их обнаружили на улице Большой Бердичевской.
 

"В результате обследования прилегающих территорий на улице Бердичевской полицейские обнаружили двух мужчин, подпадавших под ориентировку. Во время поверхностной проверки у граждан обнаружили банковские карточки и водительское удостоверение заявительницы", - добавили в патрульной полиции.


Свои действия задержанные объяснить не смогли. По факту кражи возбуждено уголовное производство.


 

Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, кража
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 13:51:53, Сегодня [Материал]

Я так понимаю, хорошая реклама банковских карточек с чипом, где не нужен пин-код)
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