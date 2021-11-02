Зашла за посылкой и осталась без кошелька: в Житомире женщину обокрали в почтовом отделении

У житомирянки в почтовом отделении украли кошелек с деньгами и банковскими карточками, однако воров удалось оперативно задержать. Инцидент произошел вечером 1 ноября на улице Гагарина. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"Женщина рассказала, что при осмотре своего почтового пакета обнаружила отсутствие кошелька и начала получать уведомления на мобильный телефон о снятии с ее банковских счетов денежных средств"
, - говорится в сообщении.
Патрульные приступили к поискам воров и быстро их обнаружили на улице Большой Бердичевской.
"В результате обследования прилегающих территорий на улице Бердичевской полицейские обнаружили двух мужчин, подпадавших под ориентировку. Во время поверхностной проверки у граждан обнаружили банковские карточки и водительское удостоверение заявительницы", - добавили в патрульной полиции.
Свои действия задержанные объяснить не смогли. По факту кражи возбуждено уголовное производство.
Фото: патрульная полиция