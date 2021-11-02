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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 2 » 12:21:47

Локдаун в Житомире: полиция проверяет кафе, магазины и рынки. ФОТО

Сегодня, 12:21:47 883 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Локдаун в Житомире: полиция проверяет кафе, магазины и рынки. ФОТО

 Полицейские вместе с работниками Госпотребслужбы и членами общественных формирований по охране порядка ежедневно проводят рейды по соблюдению карантинных ограничений в Житомире.

Правоохранители с 30 октября проверили в Житомире более сотни субъектов хозяйствования и выявили нарушения.
 

"10 – связаны с карантинными ограничениями работниками развлекательных, торговых заведений и других учреждений. 3 административных протокола были составлены на администрацию развлекательных заведений с ночным режимом работы, посетители и персонал которых не имели подтверждающих документов о полной иммунизации или отсутствии признаков Covid-19" , – сообщили в полиции Житомирщины.


Еще 12 протоколов составили на житомирян, игнорировавших правила ношения средств индивидуальной защиты в местах общего пользования.
 

"Основная цель таких рейдов – предупреждение нарушений карантинных ограничений горожанами. Мы, в первую очередь, напоминаем, разъясняем и предупреждаем работников и владельцев субъектов хозяйствования о важности соблюдения установленных требований. Только в случаях откровенного игнорирования составляются административные материалы", – рассказывает заместитель начальника Житомирского районного управления полиции по превентивной деятельности Владимир Богдан.




Фото: полиция
Тэги: полиция, Карантин, Житомир, локдаун
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Комментариев: 1
dodo
1 No Name (dodo)   • 15:40:12, Сегодня [Материал]

НЕт закона нет ответственности нести ответственность.А постановление кадмина это не закон.Можно спорить и судится.Но вакцинироваться нужно.Другого варика нету
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