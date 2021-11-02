Локдаун в Житомире: полиция проверяет кафе, магазины и рынки. ФОТО

"10 – связаны с карантинными ограничениями работниками развлекательных, торговых заведений и других учреждений. 3 административных протокола были составлены на администрацию развлекательных заведений с ночным режимом работы, посетители и персонал которых не имели подтверждающих документов о полной иммунизации или отсутствии признаков Covid-19" , – сообщили в полиции Житомирщины.
"Основная цель таких рейдов – предупреждение нарушений карантинных ограничений горожанами. Мы, в первую очередь, напоминаем, разъясняем и предупреждаем работников и владельцев субъектов хозяйствования о важности соблюдения установленных требований. Только в случаях откровенного игнорирования составляются административные материалы", – рассказывает заместитель начальника Житомирского районного управления полиции по превентивной деятельности Владимир Богдан.