Сессия Житомирского областного совета состоится в режиме ограниченного доступа

4 ноября очередная сессия Житомирского областного совета пройдет в режиме ограниченного доступа с трансляцией из сессионного зала. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба Житомирского облсовета
.
Депутаты на заседании президиума проголосовали за проведение сессии в режиме ограниченного доступа, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
"Заболеваемость стремительно растет каждый день, поэтому сессию будем проводить с ограниченным количеством людей, приглашаются только те, чьи вопросы будут рассматривать депутаты. Что касается информационного обеспечения, то сессию будут транслировать в прямом эфире на соответствующих ресурсах. Надеемся, что все с пониманием отнесутся к такому ограничению"
, – сказал председатель областного совета Владимир Федоренко.
Также члены президиума утвердили повестку шестой сессии восьмого созыва. Всего на рассмотрение было вынесено почти 80 вопросов.