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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Ноябрь » 3 » 12:29:44

Сессия Житомирского областного совета состоится в режиме ограниченного доступа

Сегодня, 12:29:44 535 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сессия Житомирского областного совета состоится в режиме ограниченного доступа

 4 ноября очередная сессия Житомирского областного совета пройдет в режиме ограниченного доступа с трансляцией из сессионного зала. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба Житомирского облсовета.

Депутаты на заседании президиума проголосовали за проведение сессии в режиме ограниченного доступа, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

"Заболеваемость стремительно растет каждый день, поэтому сессию будем проводить с ограниченным количеством людей, приглашаются только те, чьи вопросы будут рассматривать депутаты. Что касается информационного обеспечения, то сессию будут транслировать в прямом эфире на соответствующих ресурсах. Надеемся, что все с пониманием отнесутся к такому ограничению", – сказал председатель областного совета Владимир Федоренко.

Также члены президиума утвердили повестку шестой сессии восьмого созыва. Всего на рассмотрение было вынесено почти 80 вопросов.
Тэги: сессия, областной совет
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Комментариев: 7
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:45:11, Сегодня [Материал]

Последние несколько лет сессия облсовета постоянно в режиме ограниченного доступа. Вертушки, которые снесли в Революцию, поставили снова, менты, как и прежде , их охраняют и спецназ.
ciklumig
3 НеВажно (ciklumig)   • 12:50:29, Сегодня [Материал]

Открою тайну: после контрреволюции (Революция не удалась) ментов во время сессии было на столько много, что они со щитами стояли не только в фойе, а и вдоль коридора от центрального входа до выхода во двор.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:48:27, Сегодня [Материал]

Вы подумайте, как вынести на улицу к народу громкоговорители на площадь Королёва. Люди хотят услышать самое главное - будут ли депутаты облсовета формировать заявление в Антимонопольный комитет и СБУ по поводу незаконных астрономических тарифов, которые уничтожают гривну и экономику Украины. Из -за этотго уже подняли цены на продукты питания и все товары и услуги.
ciklumig
4 НеВажно (ciklumig)   • 12:51:58, Сегодня [Материал]

Этого не будет, мы проиграли
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:56:43, Сегодня [Материал]

Но не только среди молчаливых депутатов, но и среди народа бытует мнение что газотранспортная система, которую строили в советсвие времена наши родители, нужно вернуть в лоно Государства. Объясняю. Вся эти система стоит миллиарды долларов, директор частной компании "Житомирга " сказал, что он не платил за эти трубы, то их ему подарили бывшие руководители Страны. Когда человек ворует курицу, он несёт уголовную отвественность. А почему эти не несут уголовную отвественность за хищения в особо крупных рахмерах? Украли у народа газ, газотранспортную систему, а теперь украденное продают народу за баснословную цену . Выкручивают руки всевозможными способами, отрезают, вырубают, отключают.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:13:04, Сегодня [Материал]

На 4. Чиновники и депутатов, а их мало , пытаются многомиллионному народу внушить, что люди ничего не значат, что у нас нет Государства, Закона, прав, пытаются внушить , что люди ничего не смогут сделать, не смогут защитить себя, свои законные права, свое Государство . А я вам скажу обратное - Украину на сегодняшний день знают не только в Канаде или Японии, в США, Украину знает весь мир, люди гордятся смелостью украинского народа. Взяли с Украины пример и "штурманули" Капитолий. Поэтому знайте №4 наведём порядок, хотите вы этого или нет.
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 14:51:26, Сегодня [Материал]

А сколько чиновников облрады вакцинировались? Поименный список пожалуйста в студию. И попутно бригаду проверяющих, чтобы проверили или у этих вакцинированных чиновников не купленные сертификаты.
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