12 кроків для подолання наслідків епідемії коронавірусу. «УДАР Віталія Кличка» підготував антикризовий план

Чергова хвиля епідемії коронавірусу створює критичне навантаження не лише на медичну систему, але й на економіку України. Потрібно негайно здійснити низку кроків, які допоможуть українським сім'ям та бізнесу подолати кризу та закладуть реальні механізми зростання економіки.

«УДАР Віталія Кличка» розробив антикризовий план, який містить дієві заходи боротьби з епідемією, шляхи пом’якшення соціальних та економічних наслідків корона кризи, а також комплекс кроків для постковідного відновлення та розвитку економіки у найближчі роки, - повідомляється у заяві на сайті партії.



Протидія епідемії коронавірусу

Надати дієву підтримку медичній системі. Збільшити кількість профільних лікарень та ліжок, обладнаних кисневими точками, збільшити доплати медперсоналу.

Запровадити ефективний контроль над виробництвом і постачанням кисню у лікарні – як за об’єктами стратегічного значення для держави.

Вдосконалити перелік адаптивних карантинних обмежень, щоб запобігти загальнонаціональним локдаунам. Забезпечити звичайний режим життєдіяльності для повністю вакцинованих осіб, що мають ковід-сертифікат міжнародного зразка.

Запровадити продуману систему вакцинування. З просвітницькою складовою, чітким календарним планом щеплень, розширенням відповідної інфраструктури та створенням «зелених коридорів» для бажаючих вакцинуватися. До кінця року принаймні першою дозою вакцини має бути вакциновано 50% населення, а до початку весни – не менше 70%.

Завершити реформу медичної системи на вторинній і третинній ланці.



Підтримка бізнесу

Спростити і розширити видачу доступних кредитів для бізнесу. Зокрема, на рефінансування раніше виданих кредитів.

Зменшити орендну плату з відповідною компенсацією з бюджету для тих, хто не може вести бізнес через карантин.

Ввести мораторій на підвищення податків до завершення дії карантинних обмежень.

Визначити медичну галузь пріоритетним напрямком державних інвестицій. Посилити контроль за ефективністю витрат у медичній галузі. Повернути всі закупівлі у медичній галузі у систему Прозорро.

Передбачити у державному бюджеті на наступний рік додаткові інвестиції для відновлення галузей, що найбільше постраждали від корона кризи.

Перезавантажити роботу експортно-кредитного агентства та посилити заходи з просування експорту у 2022 році за рахунок збільшення статутного капіталу агентства.

Спрямувати банківське кредитування у реальний сектор економіки.



Експерти УДАРу зараз окремо розробляють План дій з економічного розвитку для України. Згодом ми оприлюднимо увесь План та деталізуємо кроки з підтримки бізнесу та забезпечення стійкого економічного зростання для України.

Разом ми зможемо зробити Україну сильною!



Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»