Верховная Рада уволила пятерых министров: кто займет их места

Верховная Рада проголосовала за увольнение пяти министров – обороны, по реинтеграции временно оккупированных территорий, экономики, по вопросам стратегических отраслей, а также защите окружающей среды и природных ресурсов.
Уволеный Андрей Таран, Алексей Резников, Алексей Любченко, Олег Уруский и Роман Абрамовский, которые добровольно написали заявления об отставке, информирует BBC News Украина
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Оппозиция требовала отчета от министров, которых увольняют, а также просила парламентское большинство сообщить, за что она увольняет министров, которых сама же и назначала.
Министры не отчитывались о своей работе. А у Алексея Любченко, как заявили правоохранители, даже продолжались обыски в рамках дела по налоговым нарушениям.
Депутаты голосовали при отсутствии министров в сессионном зале. Спикер Руслан Стефанчук сообщил, что все кандидаты на увольнение знают о голосовании в Раде, но он "не может приводить министров за руку".
Пошли сами
Накануне рассмотрения кадровых вопросов в парламенте министр обороны Таран, министр ВОТ и вице-премьер Резников, министр экономики и первый вице-премьер Любченко (назначенный весной), министр стратегических отраслей и вице-премьер Уруский и министр окружающей среды Абрамовский самостоятельно подали в отставку.
Известно, что президент был недоволен работой министров обороны и экологии, последнего показательно не взял на экологический саммит в Глазго.
Кто заменит
Некоторые из уволенных министров могут вернуться в правительство уже в скором времени. В частности, Алексея Резникова, возглавлявшего министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, могут назначить министром обороны. Это может произойти на следующем заседании Рады 4 ноября.
На его должность может прийти депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также заявлял, что на должность министра стратегической промышленности вместо Олега Уруского планируют назначить главу таможенной службы Павла Рябикина.
На должность министра окружающей среды Романа Абрамовского рассматривают кандидатуру его первого заместителя Руслана Стрельца.
А на должность министра экономики "Слуга народа" предложит заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко.