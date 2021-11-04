На Житомирщине у парня на 10 лет забрали водительские права: его трижды ловили пьяным за рулем

20-летний житель Новограда-Волынского наказан административным арестом и запретом управлять транспортными средствами в течение 10 последующих лет. Полицейские трижды фиксировали нетрезвое пребывание парня за рулем. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"В августе работники сектора реагирования, патрулируя улицы города, заметили автомобиль Opel, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Следовательно, правоохранители остановили транспортное средство для выяснения всех обстоятельств. За рулем находился 20-летний парень с явными внешними признаками алкогольного опьянения. Молодому человеку предложили пройти соответствующее тестирование, однако он отказался", - рассказали полицейские.
Выяснилось, что этого водителя полицейские останавливали за правонарушения в июне и июле и тогда он тоже находился в нетрезвом состоянии.
В отношении водителя правоохранители оформили административные материалы по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения…), ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов…) и ст. 121 (Нарушение водителем правил управления транспортным средством…).
На днях суд, рассмотрев указанные материалы, принял решение о признании водителя виновным и определил наказание в виде 15 суток административного ареста с лишением права управлять транспортными средствами в течение 10 последующих лет. В настоящее время парень находится в изоляторе временного содержания.