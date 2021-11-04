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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 4 » 09:49:42

У Житомирський області тривають перевірки дотримання суб’єктами господарювання карантинних умов. ВІДЕО

Вчера, 09:49:29 844 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Житомирський області тривають перевірки дотримання суб’єктами господарювання карантинних умов. ВІДЕО

 На Житомирщині завершився другий день спільних рейдів працівників Національної поліції України та Держпродспоживслужби щодо дотримання карантинних обмежень «червоної» зони епідемічної небезпеки підприємцями, - повідомляють на сайті ОДА. Вчора перевірки проведено у м. Бердичеві, зокрема у міському кооперативному ринку, кафе, магазині та у 8-и маршрутних транспортних засобах.


Всього правоохоронці склали 3 протоколи за недотримання маскового режиму. Протоколи були складені представником ГУ НП у присутності фахівців ДПСС.

«Такі жорсткі заходи до всіх порушників закону — це вимушена міра. Всі заклади або транспортні засоби не були попереджені про наш візит. Саме тому ми і змогли перевірити реальну картину щодо дотримання протиепідемічних норм. Сьогодні наш рейд показав, що існують недоліки, але загалом ситуація не критична. Проте все одно закликаємо громадян до вакцинації, а підприємців до дотримання всіх протиепідемічних заходів», — зазначають працівники Національної поліції України та Держпродспоживслужби у Житомирській області.

Під час перевірок особливу увагу правоохоронці приділили наявності «зелених» COVID-сертифікатів як у надавачів послуг та продавців товарів, так і у покупців та відвідувачів закладів.

Крім того, інспектори перевірили наявність необхідних засобів захисту у приміщеннях, розмежування площі відповідно до діючих вимог, заповненість торгових залів, наявність дезінфікуючих засобів тощо.

Тэги: Карантин
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:38:56, Вчера [Материал]

кстати у проверяющих надо в первую очередь проверять все сертификаты. А то разносят заразу....
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 23:33:01, Вчера [Материал]

Составили протокол? Опротестовывайте через суд. Вы со 100% гарантией выиграете его. И требуйте привлечь к ответственности того, кто выписал вам этот штраф.

ЗЫ: второй день совместных рейдов. 6 дней красная зона, а они только второй день бедолаги работают)
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