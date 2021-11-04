У Житомирський області тривають перевірки дотримання суб’єктами господарювання карантинних умов. ВІДЕО





На Житомирщині завершився другий день спільних рейдів працівників Національної поліції України та Держпродспоживслужби щодо дотримання карантинних обмежень «червоної» зони епідемічної небезпеки підприємцями, - повідомляють на сайті ОДА. Вчора перевірки проведено у м. Бердичеві, зокрема у міському кооперативному ринку, кафе, магазині та у 8-и маршрутних транспортних засобах.



Всього правоохоронці склали 3 протоколи за недотримання маскового режиму. Протоколи були складені представником ГУ НП у присутності фахівців ДПСС.

«Такі жорсткі заходи до всіх порушників закону — це вимушена міра. Всі заклади або транспортні засоби не були попереджені про наш візит. Саме тому ми і змогли перевірити реальну картину щодо дотримання протиепідемічних норм. Сьогодні наш рейд показав, що існують недоліки, але загалом ситуація не критична. Проте все одно закликаємо громадян до вакцинації, а підприємців до дотримання всіх протиепідемічних заходів», — зазначають працівники Національної поліції України та Держпродспоживслужби у Житомирській області.

Під час перевірок особливу увагу правоохоронці приділили наявності «зелених» COVID-сертифікатів як у надавачів послуг та продавців товарів, так і у покупців та відвідувачів закладів.

Крім того, інспектори перевірили наявність необхідних засобів захисту у приміщеннях, розмежування площі відповідно до діючих вимог, заповненість торгових залів, наявність дезінфікуючих засобів тощо.