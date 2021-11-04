Врачи Житомирского центра ишемической болезни сердца стажировались у Бориса Тодурова. ФОТО

«Когда происходит инфаркт есть два «золотых» часа, которые называются «терапевтическим окном», когда артерия закрылась и миокард еще не погиб... Если в это время поставить стент и открыть артерию – то миокард восстанавливается полностью, никакого рубца и последствий не будет. Мы берем на себя подготовку кадров, если будет какой-то случай, мы можем прислать наших заведующих, специалистов анестезиологов для поддержки операции и делать это на вашей базе, если пациент в тяжелом состоянии. Также берем на себя обязанность забирать тяжелых больных вне очереди. Такое сотрудничество будет полезно, в первую очередь, для наших пациентов», – рассказал профессор Борис Тодуров.