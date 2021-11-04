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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 4 » 09:57:06

Врачи Житомирского центра ишемической болезни сердца стажировались у Бориса Тодурова. ФОТО

Вчера, 09:57:42 976 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Врачи Житомирского центра ишемической болезни сердца стажировались у Бориса Тодурова. ФОТО

 Для Житомирской городской больницы №2 в 2020 году в лизинг приобрели ангиографическую систему Canon. Она необходима для оказания помощи больным инфарктом миокарда, проведения плановых вмешательств на сосудах сердца, а также лечения заболеваний других сосудов.

Как сообщили в горсовете, кардиологи городского центра ишемической болезни и некоронарогенных заболеваний сердца в течение года проходили стажировку в Институте сердца.

Куратором житомирских медиков являлся директор института, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров. 3 ноября он посетил ангиографическое отделение в житомирской больнице.
 

«Когда происходит инфаркт есть два «золотых» часа, которые называются «терапевтическим окном», когда артерия закрылась и миокард еще не погиб... Если в это время поставить стент и открыть артерию – то миокард восстанавливается полностью, никакого рубца и последствий не будет. Мы берем на себя подготовку кадров, если будет какой-то случай, мы можем прислать наших заведующих, специалистов анестезиологов для поддержки операции и делать это на вашей базе, если пациент в тяжелом состоянии. Также берем на себя обязанность забирать тяжелых больных вне очереди. Такое сотрудничество будет полезно, в первую очередь, для наших пациентов», – рассказал профессор Борис Тодуров.


Напомним, общая стоимость ангиографа составляет 27,7 млн грн. Еще 1,8 млн грн потратили на реконструкцию помещений.







Фото: ЖМР
Тэги: инфаркт, Тодуров, ангиограф, институт сердца
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:40:15, Вчера [Материал]

там последнее предложение надо дополнить
жители Житомира и Вересов скинулись по 100 гривен и потратили их на оборудование...
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