Врачи Житомирского центра ишемической болезни сердца стажировались у Бориса Тодурова. ФОТО

Для Житомирской городской больницы №2 в 2020 году в лизинг приобрели ангиографическую систему Canon. Она необходима для оказания помощи больным инфарктом миокарда, проведения плановых вмешательств на сосудах сердца, а также лечения заболеваний других сосудов.
Как сообщили в горсовете
, кардиологи городского центра ишемической болезни и некоронарогенных заболеваний сердца в течение года проходили стажировку в Институте сердца.
Куратором житомирских медиков являлся директор института, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров. 3 ноября он посетил ангиографическое отделение в житомирской больнице.
«Когда происходит инфаркт есть два «золотых» часа, которые называются «терапевтическим окном», когда артерия закрылась и миокард еще не погиб... Если в это время поставить стент и открыть артерию – то миокард восстанавливается полностью, никакого рубца и последствий не будет. Мы берем на себя подготовку кадров, если будет какой-то случай, мы можем прислать наших заведующих, специалистов анестезиологов для поддержки операции и делать это на вашей базе, если пациент в тяжелом состоянии. Также берем на себя обязанность забирать тяжелых больных вне очереди. Такое сотрудничество будет полезно, в первую очередь, для наших пациентов», – рассказал профессор Борис Тодуров.
Напомним, общая стоимость ангиографа составляет 27,7 млн грн. Еще 1,8 млн грн потратили на реконструкцию помещений.
Фото: ЖМР