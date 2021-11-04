Нардеп Арсеній Пушкаренко: Не допустимо свавілля Житомиргазу – тарифи для населення не підвищаться

«Намагання підняти тарифи виглядає як провокація з боку монополіста на фоні Меморандуму про непідвищення тарифів для населення, який був ініційований Президентом і підписаний більшістю голів громад, мерів під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Хочу завірити кожного українця: підвищення тарифів для населення не буде. Влада контролює ситуацію та ми не допустимо шабашу окремих монополістів і олігархів», - наголосив Арсеній Пушкаренко.