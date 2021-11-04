Нардеп Арсеній Пушкаренко: Не допустимо свавілля Житомиргазу – тарифи для населення не підвищаться

Влада не допустить підвищення тарифів для населення та виступає категорично проти намагань деяких монополістів нажитися на українцях, необґрунтовано збільшивши тарифи.
Про це з трибуни парламенту заявив народний депутат, голова Житомирської обласної партійної організації «Слуги Народу» Арсеній Пушкаренко, коментуючи інціативу АТ «Житомиргаз» про підняття тарифу на розподіл газу для населення. Проти такого рішення виступили й місцеві мешканці, зібравшись на протест біля будівлі Житомиргазу.
«Намагання підняти тарифи виглядає як провокація з боку монополіста на фоні Меморандуму про непідвищення тарифів для населення, який був ініційований Президентом і підписаний більшістю голів громад, мерів під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Хочу завірити кожного українця: підвищення тарифів для населення не буде. Влада контролює ситуацію та ми не допустимо шабашу окремих монополістів і олігархів», - наголосив Арсеній Пушкаренко.
Він назвав таке рішення Житомиргазу намаганням дестабілізувати ситуацію в області та збурити людей.
Арсеній Пушкаренко пов’язує це з демонтажем олігархічної системи, який розпочала «Слуга Народу», ухваливши законопроєкт №5599 про деолігархізацію.
«Слуга Народу» виконала свою обіцянку та розпочала демонтаж олігархічної системи – через це ми отримуємо сильний спротив у залі парламенту, на всіх телеканалах. Закон, який ми прийняли, покликаний, щоб такі монополісти як АТ «Житомиргаз» і їхні бенефіціари, які сьогодні сидять за кордоном, не намагалися дестабілізувати ситуацію та підвищити тарифи для наших громадян», - підсумував нардеп.