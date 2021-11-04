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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Ноябрь » 4 » 13:03:26

Нардеп Арсеній Пушкаренко: Не допустимо свавілля Житомиргазу – тарифи для населення не підвищаться   ПОЛІТИКА  

Вчера, 13:03:26 663 6 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нардеп Арсеній Пушкаренко: Не допустимо свавілля Житомиргазу – тарифи для населення не підвищаться

 Влада не допустить підвищення тарифів для населення та виступає категорично проти намагань деяких монополістів нажитися на українцях, необґрунтовано збільшивши тарифи.

Про це з трибуни парламенту заявив народний депутат, голова Житомирської обласної партійної організації «Слуги Народу» Арсеній Пушкаренко, коментуючи інціативу АТ «Житомиргаз» про підняття тарифу на розподіл газу для населення. Проти такого рішення виступили й місцеві мешканці, зібравшись на протест біля будівлі Житомиргазу.

«Намагання підняти тарифи виглядає як провокація з боку монополіста на фоні Меморандуму про непідвищення тарифів для населення, який був ініційований Президентом і підписаний більшістю голів громад, мерів під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Хочу завірити кожного українця: підвищення тарифів для населення не буде. Влада контролює ситуацію та ми не допустимо шабашу окремих монополістів і олігархів», - наголосив Арсеній Пушкаренко.


Він назвав таке рішення Житомиргазу намаганням дестабілізувати ситуацію в області та збурити людей.

Арсеній Пушкаренко пов’язує це з демонтажем олігархічної системи, який розпочала «Слуга Народу», ухваливши законопроєкт №5599 про деолігархізацію.

«Слуга Народу» виконала свою обіцянку та розпочала демонтаж олігархічної системи – через це ми отримуємо сильний спротив у залі парламенту, на всіх телеканалах. Закон, який ми прийняли, покликаний, щоб такі монополісти як АТ «Житомиргаз»  і їхні бенефіціари, які сьогодні сидять за кордоном, не намагалися дестабілізувати ситуацію та підвищити тарифи для наших громадян», - підсумував нардеп.

Пресслужба «Слуги Народу»

 
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Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:02:07, Вчера [Материал]

По 50 тысяч за тысячу кубов газа выставили предприятиям Украины. 97% газа потребляется предприятиями. И предприятия уже ввели цену газа в стоимость своей продукции. Сахар, подсолнечное, ....и т.д повысились в цене. и теперь народ посчитайте в какую сумму вам обойдётся такая депутатская забота. А как повлияет это на стоимость национальной валюты?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:03:43, Вчера [Материал]

Зачем вы пиаритесь на голоде и страданиях людей?
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:01:18, Вчера [Материал]

Етить колотить, голодный написал))) Ты свою ряху в зеркале видел, голодный?
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:08:19, Вчера [Материал]

Человеку который не в состоянии вникнуть и понять проблему невозможно что-либо объяснить -это пустая трата времени. Сытый голодного не поймёт
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:10:11, Вчера [Материал]

" Имеющий уши, да услышит" Эта фраза не для ком. 3 он всё равно не поймёт.
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