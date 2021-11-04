Урбан-парк вместо Гидропарка: не все депутаты горсовета поддержали строительство

«Группа архитекторов, которая делала этот проект, была в Житомире, они объединили свою работу с работой днепровских архитекторов, работающих сейчас над концептом местного гидропарка. Есть ряд условий: не должно быть сплошного бетона, деревья не срезаем, должно гораздо больше использоваться органических материалов и еще несколько условий мы выставили. Для того чтобы все так и происходило, целесообразно поддержать предложение комиссии по социально-гуманитарным вопросам, которое рекомендует дополнить проект решения обращением к главе Житомирской ОГА относительно создания рабочей группы по реализации проекта и контроля за его воплощением. Абсолютно нормальное предложение, чтобы мы могли влиять и на обсуждение, и на формирование проектной документации, и на воплощение этого проекта», - пояснил мэр Сергей Сухомлин.

«На сегодняшний день никто никому не показал, где будет расположен этот урбан-парк, никто не доложил в каком виде (он будет). Проект решения обнародован вчера, у меня есть предложение: взять ключик от города, завязать на нем золотую ленточку и может кому-то передать, или кому-то передать в концессию (город) сразу, а не передавать частями права заказчиков. Что мы передаем, где это будет? Я однозначно сейчас голосовать за это не буду только с той позиции, что не были проведены общественные обсуждения, не были проведены даже депутатские какие-то слушания, или доведение информации как это будет выглядеть, что будет с этим парком – это будет бесплатно или платно, кто будет обслуживать сколько в год обойдется обслуживание этого парка. Есть много вопросов, которые перед тем, как что-то передать кому-то, нужно было объяснить», – возмущалась Любовь Цимбалюк.