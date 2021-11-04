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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 4 » 13:38:34

Урбан-парк вместо Гидропарка: не все депутаты горсовета поддержали строительство

Вчера, 13:38:34 912 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Урбан-парк вместо Гидропарка: не все депутаты горсовета поддержали строительство

 Депутаты Житомирского городского совета делегировали департаменту регионального развития ОГА функции заказчика по реконструкции части гидропарка под урбан-парк.

Вопрос рассматривался на внеочередной сессии городского совета 4 ноября, передает Житомир инфо.

На сессии депутатам показали эскизы типового проекта урбан-парка, реализованного в Киеве на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ).
 

«Группа архитекторов, которая делала этот проект, была в Житомире, они объединили свою работу с работой днепровских архитекторов, работающих сейчас над концептом местного гидропарка. Есть ряд условий: не должно быть сплошного бетона, деревья не срезаем, должно гораздо больше использоваться органических материалов и еще несколько условий мы выставили. Для того чтобы все так и происходило, целесообразно поддержать предложение комиссии по социально-гуманитарным вопросам, которое рекомендует дополнить проект решения обращением к главе Житомирской ОГА относительно создания рабочей группы по реализации проекта и контроля за его воплощением. Абсолютно нормальное предложение, чтобы мы могли влиять и на обсуждение, и на формирование проектной документации, и на воплощение этого проекта», - пояснил мэр Сергей Сухомлин.


В состав рабочей группы предлагается включить представителей соответствующих исполнительных органов ОГА, городского совета, депутатов Житомирской области и городского совета.

Строительство парка вызвало бурное негодование среди депутатов. Категорически против создания урбан-парка выступила глава фракции партии «Сила и Честь» Любовь Цымбалюк.
 

«На сегодняшний день никто никому не показал, где будет расположен этот урбан-парк, никто не доложил в каком виде (он будет). Проект решения обнародован вчера, у меня есть предложение: взять ключик от города, завязать на нем золотую ленточку и может кому-то передать, или кому-то передать в концессию (город) сразу, а не передавать частями права заказчиков. Что мы передаем, где это будет? Я однозначно сейчас голосовать за это не буду только с той позиции, что не были проведены общественные обсуждения, не были проведены даже депутатские какие-то слушания, или доведение информации как это будет выглядеть, что будет с этим парком – это будет бесплатно или платно, кто будет обслуживать сколько в год обойдется обслуживание этого парка. Есть много вопросов, которые перед тем, как что-то передать кому-то, нужно было объяснить», – возмущалась Любовь Цимбалюк.


Мэр напомнил, что обсуждение реконструкции гидропарка длится уже почти год, а урбан-парк будет на месте металлолома - старых каруселей, которые уже давно нужно списать. И объяснил, почему так быстро принимают решение.
 

«Последнее совещание проходило в Киеве в воскресенье (31 октября), есть 5-6 городов, которые могут получить средства на реализацию проекта урбан-парка. И в воскресенье я мог сказать «уважаемые государственные мужи, нам еще нужно подумать»? Так идите, думайте!» – эмоционально ответил Сергей Сухомлин.


В итоге, за проект решения о делегировании функций заказчика строительства между Житомирским городским советом и департаментом регионального развития Житомирской ОГА проголосовали 32 депутата (всего в городском совете 42 депутата).
Тэги: горсовет, Гидропарк, урбан-парк, Житомир
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 23:25:12, Вчера [Материал]

Написано не срезать деревья. В реале это будет выглядеть так: деревья срежут и скажут, что они были в аварийном состоянии или больные, но вы не переживайте, мы высадим новые деревья, к-рые лет через 20-30 станут большими.

Дальше. Атракцион невиданной щедрости в виде протеста некоторых депутатов, и уж тем более Цымбалюк, не должен подкупать житомирян иллюзией заботы о жителях города. Я очень даже не удивлюсь, что причина гораздо проще - кое кто уже просто имел свои планы на Гидропарковскую территорию, и тут вот возник форс-мажор. Так что, житомирянин - не ведись на популизм, и бди в корень!

Кстати, почему не сделать этот парк за мостом в парке Шодуара? Там и вырубывать ничего не нужно, а наоборот - посадить будет взрослые деревья. Все же отсюда будет легче добираться, нежели с конца города Корбутовки, у которой вечно проблемы с движением общественного транспорта в вечернее время.
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