В общественный транспорт Житомира возвращают временные ограничения для льготников

С 7 ноября в городском общественном транспорте Житомира будут действовать временные ограничения по льготному проезду. Он будет действовать с 10:00 до 16:00.
Соответствующее решение принято
во время внеочередного заседания исполнительного комитета городского совета в связи с увеличением уровня заболеваемости COVID-19.
"Перевозки пассажиров осуществляются без применения льгот на проезд в общественном транспорте в период до 10:00 и после 16:00"
, - пояснили в городском совете.
Ограничения не применяются на военнослужащих, работников правоохранительных органов и гражданской защиты при исполнении служебных обязанностей, а также учащихся школ и других общеобразовательных учебных заведений в соответствии с действующими решениями по стоимости проезда, детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки , детей с инвалидностью и сопровождающих их лиц.
Напомним, в троллейбусах и трамваях Житомира собираются поднять стоимость проезда
.