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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 4 » 14:23:33

В общественный транспорт Житомира возвращают временные ограничения для льготников

Вчера, 14:23:33 1012 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В общественный транспорт Житомира возвращают временные ограничения для льготников

 С 7 ноября в городском общественном транспорте Житомира будут действовать временные ограничения по льготному проезду. Он будет действовать с 10:00 до 16:00.

Соответствующее решение принято во время внеочередного заседания исполнительного комитета городского совета в связи с увеличением уровня заболеваемости COVID-19.

"Перевозки пассажиров осуществляются без применения льгот на проезд в общественном транспорте в период до 10:00 и после 16:00", - пояснили в городском совете.

Ограничения не применяются на военнослужащих, работников правоохранительных органов и гражданской защиты при исполнении служебных обязанностей, а также учащихся школ и других общеобразовательных учебных заведений в соответствии с действующими решениями по стоимости проезда, детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки , детей с инвалидностью и сопровождающих их лиц.

Напомним, в троллейбусах и трамваях Житомира собираются поднять стоимость проезда.
Тэги: общественный транспорт, льготники, Житомир
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