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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Ноябрь » 4 » 15:17:10

Житомирский бронетанковый завод будет производить корпуса для БТР-4Е

Вчера, 15:17:10 579 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский бронетанковый завод будет производить корпуса для БТР-4Е

 Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" приступило к серийному изготовлению корпусов для украинских бронетранспортеров БТР-4Е.

Об этом сообщил госконцерн "Укроборонпром", в состав которого входит завод.

Запуску производства предшествовали соответствующие квалификационные испытания с участием представителей Министерства обороны Украины и госконцерна. Завод будет поставлять корпуса в Харьков для последующей сборки.


 

"По результатам испытаний предприятие подтвердило способность качественно и в заданные сроки производить этот вид продукции. Сейчас на ЖБТЗ продолжаются работы по расширению производственной базы для того, чтобы до конца текущего года передать Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению им. А.А. Морозова (ХКБМ) партию корпусов для последующей комплектации необходимыми системами, узлами и агрегатами", – сообщает "Укроборонпром".


БТР-4Е – современная отечественная четырехосная колесная бронированная техника, способная плавать. На ее базе создано целое семейство машин: командирская, командно-штабная, медицинская, ремонтно-эвакуационная.
Тэги: ЖБТЗ, бронетанковый завод, БТР
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 00:11:02, Сегодня [Материал]

А что, на заводе уже перестало воровать руководство? Или наоборот - открылись новые возможности?
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