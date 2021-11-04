Житомирский бронетанковый завод будет производить корпуса для БТР-4Е

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" приступило к серийному изготовлению корпусов для украинских бронетранспортеров БТР-4Е.
Об этом сообщил госконцерн "Укроборонпром
", в состав которого входит завод.
Запуску производства предшествовали соответствующие квалификационные испытания с участием представителей Министерства обороны Украины и госконцерна. Завод будет поставлять корпуса в Харьков для последующей сборки.
БТР-4Е
"По результатам испытаний предприятие подтвердило способность качественно и в заданные сроки производить этот вид продукции. Сейчас на ЖБТЗ продолжаются работы по расширению производственной базы для того, чтобы до конца текущего года передать Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению им. А.А. Морозова (ХКБМ) партию корпусов для последующей комплектации необходимыми системами, узлами и агрегатами", – сообщает "Укроборонпром".
– современная отечественная четырехосная колесная бронированная техника, способная плавать. На ее базе создано целое семейство машин: командирская, командно-штабная, медицинская, ремонтно-эвакуационная.