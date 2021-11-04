Тарифы на доставку газа: депутаты облсовета обратились к Раде, Президенту и Нацкомиссии

«Учитывая, что заявления АО «Житомиргаз» о повышении тарифа носят спекулятивный характер и несут признаки сознательной дестабилизации социальной и экономической ситуации в Житомирской области, обращаемся в Совет национальной безопасности и обороны Украины с просьбой проверить действия АО «Житомиргаз» на соответствие государственным интересам Украины. В то же время обращаемся в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Антимонопольный комитет Украины и Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой принятия мер предотвращения поднятия тарифа на транспортировку природного газа АО «Житомиргаз»», - отмечено в обращении.

«…Житомирский областной совет выражает решительный протест против необоснованного роста тарифов для населения и обращается к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины:



Принять меры по противодействию монопольного повышения тарифов, обеспечить обоснованный уровень тарифов и не допустить повышения их в будущем.

Отказаться от перевода ответственности за оплату жилищно-коммунальных услуг на органы местного самоуправления; учесть при принятии Государственного бюджета Украины на 2022 год достаточный объем средств для защиты граждан и громад от повышения тарифов.

Направить не менее 20 миллиардов гривен средств от помощи, поступившей Украине от Международного валютного фонда, на выплаты субсидий для граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечить автоматическое начисление субсидий нуждающимся», - говорится в тексте обращения.