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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Ноябрь » 4 » 16:33:53

Тарифы на доставку газа: депутаты облсовета обратились к Раде, Президенту и Нацкомиссии

Вчера, 16:33:53 595 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тарифы на доставку газа: депутаты облсовета обратились к Раде, Президенту и Нацкомиссии

 Народные избранники Житомирщины крайне озабочены ситуацией, сложившейся вокруг заявления АО «Житомиргаз» о намерении повысить тарифы на транспортировку природного газа для населения в 2,5 раза. Об этом говорится в тексте обращения к Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Антимонопольному комитету Украины, Совету национальной безопасности и обороны Украины.

Обращение принято на шестой сессии областного совета VIII созыва. «За» проголосовали 49 депутатов.
 

«Учитывая, что заявления АО «Житомиргаз» о повышении тарифа носят спекулятивный характер и несут признаки сознательной дестабилизации социальной и экономической ситуации в Житомирской области, обращаемся в Совет национальной безопасности и обороны Украины с просьбой проверить действия АО «Житомиргаз» на соответствие государственным интересам Украины.

В то же время обращаемся в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Антимонопольный комитет Украины и Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой принятия мер предотвращения поднятия тарифа на транспортировку природного газа АО «Житомиргаз»», - отмечено в обращении.


Также депутаты почти единогласно (50 «за» из 52 присутствующих) поддержали обращение к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины относительно недопущения повышения тарифов и обеспечения их обоснованного уровня.
 

«…Житомирский областной совет выражает решительный протест против необоснованного роста тарифов для населения и обращается к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины:

Принять меры по противодействию монопольного повышения тарифов, обеспечить обоснованный уровень тарифов и не допустить повышения их в будущем.
Отказаться от перевода ответственности за оплату жилищно-коммунальных услуг на органы местного самоуправления; учесть при принятии Государственного бюджета Украины на 2022 год достаточный объем средств для защиты граждан и громад от повышения тарифов.
Направить не менее 20 миллиардов гривен средств от помощи, поступившей Украине от Международного валютного фонда, на выплаты субсидий для граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечить автоматическое начисление субсидий нуждающимся», - говорится в тексте обращения.


Предыстория


"Житомиргаз" хочет поднять тариф за распределение природного газа в 2,5 раза до 5,028 грн за метр кубический.

Мэр Житомира и депутат горсовета призвали горожан высказаться против повышения тарифа и прийти на общественные слушания.

25 октября житомиряне пришли к зданию "Житомиргаза", однако их не пустили внутрь.

Возмущенная толпа выломала дверь, попала в здание и потребовала объяснений относительно повышения тарифов.

26 октября депутатская комиссия облсовета обязала "Житомиргаз" учесть правки, предложенные участниками акции протеста, и включить их в протокол общественных слушаний, который будут отправлять в НКРЭКУ.
Тэги: тарифы, облсовет, газ
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:20:08, Вчера [Материал]

Наконец-то депутаты приняли Государственное Решение, разумное .обоснованное. необходимое в данной ситуации. Всё таки Украина жива и будет жить!
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 21:29:18, Вчера [Материал]

В обляраде собрано все ворье области
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