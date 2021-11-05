Предприятие в Бердичеве «бесплатно» потребляло газ: за топливо платили другие потребители

"Незаконное подключение к газовой магистрали завод-производитель осуществил под видом проведения работ по благоустройству территории. Нанесенный государству ущерб специалисты оценивают в 47 млн ​​грн. Кроме того, такие действия могли привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Падение давления в газопроводе и аварийная блокировка газоснабжения как предприятия, так и жильцов жителей микрорайона, нарушение герметичности и целостности самой газовой магистрали, ставило под угрозу стабильную деятельность критически важной сферы жизнеобеспечения и создавало предпосылки к аварийной ситуации с тяжелыми последствиями", - сообщили в СБУ.