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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 5 » 08:35:36

Предприятие в Бердичеве «бесплатно» потребляло газ: за топливо платили другие потребители

Сегодня, 08:35:36 750 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Предприятие в Бердичеве «бесплатно» потребляло газ: за топливо платили другие потребители

 Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Бердичеве предприятие, которое произвело несанкционированное подключение к газопроводу и бесплатно пользовалось газом. По предварительным данным, злоумышленники воровали топливо для отопления административного здания и производственных складов.
 

"Незаконное подключение к газовой магистрали завод-производитель осуществил под видом проведения работ по благоустройству территории. Нанесенный государству ущерб специалисты оценивают в 47 млн ​​грн. Кроме того, такие действия могли привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Падение давления в газопроводе и аварийная блокировка газоснабжения как предприятия, так и жильцов жителей микрорайона, нарушение герметичности и целостности самой газовой магистрали, ставило под угрозу стабильную деятельность критически важной сферы жизнеобеспечения и создавало предпосылки к аварийной ситуации с тяжелыми последствиями", - сообщили в СБУ.


Отмечается, что непромышленные потребители газа в райцентре, кроме того, что подвергались опасности, еще и платили за тепло для менеджмента предприятия, поскольку объемы похищенного природного газа списывали как "потери" и включали в тариф за транспортировку природного газа.

По материалам СБУ начато расследование по ч. 2 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктов) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются следственные действия по установлению всех деталей дела, в том числе изучаются обстоятельства незаконного подключения предприятия к газопроводу и уточняются объемы незаконно отобранного природного газа", - добавили в спецслужбе.





Фото: СБУ
Тэги: газ, СБУ, Житомирщина, предприятие
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