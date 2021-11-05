В ОГА озвучили планы по реконструкции Житомирской областной детской больницы и показали проект

«Планируется разработка наиболее масштабных за последние несколько лет проектов в медицинской и спортивной отрасли Житомирщины. Их общая стоимость составит около 2 миллиардов гривен. В частности, в рамках президентской программы планируется в ближайшие годы провести масштабную реконструкцию и переоснащение областной больницы им. О.Ф. Гербачевского и детской областной больницы», - сказал Виталий Бунечко.