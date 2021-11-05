В ОГА озвучили планы по реконструкции Житомирской областной детской больницы и показали проект

В Житомирской области в рамках программы «Большое строительство» в ближайшие годы планируют отремонтировать областные больницы и ДЮСШ. Общая стоимость проектов составляет около 2 миллиардов гривен.
На заседании шестой сессии Житомирского областного совета VIIІ созыва депутаты поддержали инициативу
Житомирской облгосадминистрации по выделению средств для подготовки проектно-сметной документации.
«Планируется разработка наиболее масштабных за последние несколько лет проектов в медицинской и спортивной отрасли Житомирщины. Их общая стоимость составит около 2 миллиардов гривен. В частности, в рамках президентской программы планируется в ближайшие годы провести масштабную реконструкцию и переоснащение областной больницы им. О.Ф. Гербачевского и детской областной больницы», - сказал Виталий Бунечко.
Также предполагается реконструкция следующих объектов спортивной инфраструктуры:
- Бердичевской ДЮСШ им. В.А. Лонского;
- Житомирской детско-юношеской спортивной школы «Авангард»;
- Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Полесье»;
- Бердичевского лицея-интерната спортивного профиля.
Как сообщал «Журнал Житомира
», изготовление проектно-сметной документации по реконструкции областной больницы обойдется в 17 млн грн
.