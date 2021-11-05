Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 05 Ноября 2021    14:15:53
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 5 » 09:09:40

В ОГА озвучили планы по реконструкции Житомирской областной детской больницы и показали проект

Сегодня, 09:09:40 391 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В ОГА озвучили планы по реконструкции Житомирской областной детской больницы и показали проект

 В Житомирской области в рамках программы «Большое строительство» в ближайшие годы планируют отремонтировать областные больницы и ДЮСШ. Общая стоимость проектов составляет около 2 миллиардов гривен.

На заседании шестой сессии Житомирского областного совета VIIІ созыва депутаты поддержали инициативу Житомирской облгосадминистрации по выделению средств для подготовки проектно-сметной документации.
 

«Планируется разработка наиболее масштабных за последние несколько лет проектов в медицинской и спортивной отрасли Житомирщины. Их общая стоимость составит около 2 миллиардов гривен. В частности, в рамках президентской программы планируется в ближайшие годы провести масштабную реконструкцию и переоснащение областной больницы им. О.Ф. Гербачевского и детской областной больницы», - сказал Виталий Бунечко.


Также предполагается реконструкция следующих объектов спортивной инфраструктуры:
 
  • Бердичевской ДЮСШ им. В.А. Лонского;
  • Житомирской детско-юношеской спортивной школы «Авангард»;
  • Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Полесье»;
  • Бердичевского лицея-интерната спортивного профиля.

Как сообщал «Журнал Житомира», изготовление проектно-сметной документации по реконструкции областной больницы обойдется в 17 млн грн.









Тэги: больница, Житомирская область, реконструкция
Новости партнеров
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:18:50, Сегодня [Материал]

а можно 1% от суммы на "проект" выделить на автоматические двери в травмпункте?
остальное так и быть - пилите....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus