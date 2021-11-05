Велике будівництво на Житомирщині: триває ремонт міжнародного автошляху М-21





У рамках програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, на Житомирщині проводяться роботи з капітального ремонту автомобільної дороги М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, ділянка км 84+995 – 87+388.Підрядник запровадив 12-годинний робочий день, аби максимально використати сприятливі погодні умови, - повідомляє Житомирська ОДА з посиланням на САД у Житомирській області. Наразі розпочато влаштування шару основи з асфальтобетону поблизу села Бехи. Паралельно триває влаштування вирівнюючого шару та поширення й укріплення ділянки автошляху на всій протяжності.



Дорожнє покриття буде складатися з:

основи із щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом;

нижніх шарів покриття з асфальтобетонної суміші;

верхнього шару покриття з щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА).



Крім того, буде нанесено дорожню розмітку та встановлено металеве бар’єрне огородження.

Міжнародний автошлях М-21 починається на кордоні з Республікою Білорусь, проходить територією Житомирської та Вінницької областей. Його загальна протяжність становить 401,7 км.

У 2020-му році на шляху М-21 було відремонтовано 41,6 км та побудований міст через річку Желонь. У цьому році автодорога відновлюється масштабно, в ремонті – близько 100 кілометрів.