Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 05 Ноября 2021    14:16:12
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 5 » 11:19:02

Велике будівництво на Житомирщині: триває ремонт міжнародного автошляху М-21

Сегодня, 11:19:22 366 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Велике будівництво на Житомирщині: триває ремонт міжнародного автошляху М-21

 У рамках програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, на Житомирщині проводяться роботи з капітального ремонту автомобільної дороги М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, ділянка км 84+995 – 87+388.

Підрядник запровадив 12-годинний робочий день, аби максимально використати сприятливі погодні умови, - повідомляє Житомирська ОДА з посиланням на САД у Житомирській області. Наразі розпочато влаштування шару основи з асфальтобетону поблизу села Бехи. Паралельно триває влаштування вирівнюючого шару та поширення й укріплення ділянки автошляху на всій протяжності.


Дорожнє покриття буде складатися з:

  • основи із щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом;
  • нижніх шарів покриття з асфальтобетонної суміші;
  • верхнього шару покриття з щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА).


Крім того, буде нанесено дорожню розмітку та встановлено металеве бар’єрне огородження.

Міжнародний автошлях М-21 починається на кордоні з Республікою Білорусь, проходить територією Житомирської та Вінницької областей. Його загальна протяжність становить 401,7 км.

У 2020-му році на шляху М-21 було відремонтовано 41,6 км та побудований міст через річку Желонь. У цьому році автодорога відновлюється масштабно, в ремонті – близько 100 кілометрів.

Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus