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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 5 » 11:25:53

Ночью на Житомирщине перевернулся грузовик: водителя госпитализировали

Сегодня, 11:25:53 271 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью на Житомирщине перевернулся грузовик: водителя госпитализировали

 В Житомирской области перевернулся грузовик, водитель получил тяжелые травмы. Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 5 ноября на автодороге Черняхов-Малин. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.

"Предварительно установлено, что около 00:45 вблизи с. Нераж Черняховской громады водитель грузовика, 50-летний житель Хмельницкой области, двигаясь в сторону г. Малина, не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, съехал с дороги, где автомобиль опрокинулся", - информирует полиция.

В результате аварии водитель получил травмы. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение Житомирской областной больницы.

Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Фото: полиция
Тэги: дтп, Житомирщина
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