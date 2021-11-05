Ночью на Житомирщине перевернулся грузовик: водителя госпитализировали

В Житомирской области перевернулся грузовик, водитель получил тяжелые травмы. Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 5 ноября на автодороге Черняхов-Малин. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно установлено, что около 00:45 вблизи с. Нераж Черняховской громады водитель грузовика, 50-летний житель Хмельницкой области, двигаясь в сторону г. Малина, не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, съехал с дороги, где автомобиль опрокинулся"
, - информирует полиция.
В результате аварии водитель получил травмы. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение Житомирской областной больницы.
Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Фото: полиция