Депутаты просят Раду и Кабмин проверить радиоактивные земли на севере Житомирской области

Депутаты Житомирского облсовета обратились к Верховной Раде и правительству о необходимости проведения за счет госбюджета комплексной проверки радиоактивно загрязненных земель на соответствие их использования под сельскохозяйственные угодья. Об этом сообщает Укринформ
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«Мы, депутаты областного совета, крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг земель Житомирской области, имеющих статус радиоактивно загрязненных… Одним из главных направлений, что может привести к значительному экономическому развитию объединенных территориальных громад севера Житомирщины, является проведение повторного радиологического обследования, инвентаризация выведенных из пользования сельскохозяйственных угодий, изменение их статуса с учетом требований радиационной безопасности», - говорится в обращении.
Отмечается, что в результате аварии на ЧАЭС большинство населенных пунктов севера Житомирщины попали в зону безусловного (обязательного) отселения, а значительная часть их земель отнесена ко 2-й и 3-й категориям радиационного загрязнения, где любая сельскохозяйственная деятельность запрещена или ограничена.
Депутаты приводят пример Народичской громады, где для сельхозработы пригодны только 2 из 15 тыс. га земель, что значительно уменьшает потенциал создания и деятельности фермерских хозяйств, производства сельхозпродукции.
«Вместе с тем, вопреки существующим запретам, на землях Народичской громады, отнесенных ко 2-й и 3-й категориям радиационного загрязнения, недобросовестные фермеры самовольно занимаются незаконной деятельностью. Так, проводятся незаконные мелиоративные мероприятия на заболоченных землях, осуществляется расчистка лесных сельскохозяйственных угодий и их последующая обработка. Произведенная продукция от такой деятельности попадает на рынки Украины без соответствующего радиационного контроля», - говорится в обращении.
Депутаты апеллируют к тому, что согласно выводам Госэкоинспекции обработку и выращивание сельскохозяйственной продукции на таких землях необходимо полностью запретить, провести комплексный аудит с привлечением Кабинета Министров, Национальной академии наук, ГАЗО и других органов государственной власти. Вместе с тем есть значительное количество земель, где уровень радиации соответствует допустимым нормам для их сельскохозяйственной обработки.
Напомним, ранее Госэкоинспекция инициировала на Житомирщине комплексную экспертизу земель зоны безусловного отселения
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