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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 5 » 12:24:51

Депутаты просят Раду и Кабмин проверить радиоактивные земли на севере Житомирской области

Сегодня, 12:24:51 190 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутаты просят Раду и Кабмин проверить радиоактивные земли на севере Житомирской области

 Депутаты Житомирского облсовета обратились к Верховной Раде и правительству о необходимости проведения за счет госбюджета комплексной проверки радиоактивно загрязненных земель на соответствие их использования под сельскохозяйственные угодья. Об этом сообщает Укринформ.
 

«Мы, депутаты областного совета, крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг земель Житомирской области, имеющих статус радиоактивно загрязненных… Одним из главных направлений, что может привести к значительному экономическому развитию объединенных территориальных громад севера Житомирщины, является проведение повторного радиологического обследования, инвентаризация выведенных из пользования сельскохозяйственных угодий, изменение их статуса с учетом требований радиационной безопасности», - говорится в обращении.


Отмечается, что в результате аварии на ЧАЭС большинство населенных пунктов севера Житомирщины попали в зону безусловного (обязательного) отселения, а значительная часть их земель отнесена ко 2-й и 3-й категориям радиационного загрязнения, где любая сельскохозяйственная деятельность запрещена или ограничена.

Депутаты приводят пример Народичской громады, где для сельхозработы пригодны только 2 из 15 тыс. га земель, что значительно уменьшает потенциал создания и деятельности фермерских хозяйств, производства сельхозпродукции.
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«Вместе с тем, вопреки существующим запретам, на землях Народичской громады, отнесенных ко 2-й и 3-й категориям радиационного загрязнения, недобросовестные фермеры самовольно занимаются незаконной деятельностью. Так, проводятся незаконные мелиоративные мероприятия на заболоченных землях, осуществляется расчистка лесных сельскохозяйственных угодий и их последующая обработка. Произведенная продукция от такой деятельности попадает на рынки Украины без соответствующего радиационного контроля», - говорится в обращении.


Депутаты апеллируют к тому, что согласно выводам Госэкоинспекции обработку и выращивание сельскохозяйственной продукции на таких землях необходимо полностью запретить, провести комплексный аудит с привлечением Кабинета Министров, Национальной академии наук, ГАЗО и других органов государственной власти. Вместе с тем есть значительное количество земель, где уровень радиации соответствует допустимым нормам для их сельскохозяйственной обработки.

Напомним, ранее Госэкоинспекция инициировала на Житомирщине комплексную экспертизу земель зоны безусловного отселения.
Тэги: Радиация, депутаты, проверка, облсовет, Земля
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