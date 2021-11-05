Положили прямо в коридоре: DW показал, как спасают ковид-больных в обычной больнице на Житомирщине. ВИДЕО

В Любарском районе Житомирской области по состоянию на 5 ноября болеют коронавирусом 454 человека
. Один из них – 88-летняя Антонина Самчишина.
Она лежит в коридоре Любарской районной больницы. Сюда ее положили более 10 дней назад.
Зять привез ее просто сдать анализ, тогда не хватило места в палатах, так что положили прямо в коридоре. Затем врачи расширили отделение еще на несколько палат, в них теперь лежит ее зять.
Главный врач больницы говорит: еще десять тяжелых пациентов – и не хватит ни рук, ни кислорода.
Смотрите в репортаже DW
, как спасают ковид-больных в обычной районной больнице на Житомирщине.