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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 5 » 13:00:46

Положили прямо в коридоре: DW показал, как спасают ковид-больных в обычной больнице на Житомирщине. ВИДЕО

Сегодня, 13:00:46 361 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Положили прямо в коридоре: DW показал, как спасают ковид-больных в обычной больнице на Житомирщине. ВИДЕО

 В Любарском районе Житомирской области по состоянию на 5 ноября болеют коронавирусом 454 человека. Один из них – 88-летняя Антонина Самчишина.

Она лежит в коридоре Любарской районной больницы. Сюда ее положили более 10 дней назад.

Зять привез ее просто сдать анализ, тогда не хватило места в палатах, так что положили прямо в коридоре. Затем врачи расширили отделение еще на несколько палат, в них теперь лежит ее зять.

Главный врач больницы говорит: еще десять тяжелых пациентов – и не хватит ни рук, ни кислорода.

Смотрите в репортаже DW, как спасают ковид-больных в обычной районной больнице на Житомирщине.
 
Тэги: коронавирус, Житомирщина
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