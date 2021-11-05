В Житомире полностью вакцинировались работники еще двух школ: с понедельника ученики сядут за парты

С 8 ноября к очной форме обучения смогут вернуться ученики всех классов только в пяти школах Житомира. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета
.
"С понедельника, 8 ноября, в Житомирской громаде возобновляется очное обучение для учеников ЖГЛ №1, СОШ №19, СОШ №27, СОШ №32, Вересовской СОШ, а также для воспитанников Школы юных десантников"
, - говорится в сообщении.
Ученики 5-11 классов остальных школ и внешкольных образовательных учреждений будут учиться дистанционно из-за отсутствия 100% вакцинации работников.
Вместе с тем учащиеся начального звена (1-4 классы) будут учиться очно во всех школах города.
Напомним, ранее в Житомирском горсовете сообщали, что с 8 ноября учащиеся только трех школ
смогут вернуться к очной учебе.