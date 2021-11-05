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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 5 » 16:26:48

В Житомире полностью вакцинировались работники еще двух школ: с понедельника ученики сядут за парты

Вчера, 16:26:48 727 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире полностью вакцинировались работники еще двух школ: с понедельника ученики сядут за парты

 С 8 ноября к очной форме обучения смогут вернуться ученики всех классов только в пяти школах Житомира. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

"С понедельника, 8 ноября, в Житомирской громаде возобновляется очное обучение для учеников ЖГЛ №1, СОШ №19, СОШ №27, СОШ №32, Вересовской СОШ, а также для воспитанников Школы юных десантников", - говорится в сообщении.

Ученики 5-11 классов остальных школ и внешкольных образовательных учреждений будут учиться дистанционно из-за отсутствия 100% вакцинации работников.

Вместе с тем учащиеся начального звена (1-4 классы) будут учиться очно во всех школах города.

Напомним, ранее в Житомирском горсовете сообщали, что с 8 ноября учащиеся только трех школ смогут вернуться к очной учебе.
Тэги: школы, Обучение, вакцинация, Житомир
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