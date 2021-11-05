Від 65А до 120M! Перша брафітинг-студія LAVANTIS у Житомирі – індивідуальний підбір білизни для кожної жінки

«Мене завжди пригнічувало, що жінки змушені терпіти погано підібрану білизну: коли стирчать бретельки, коли заради краси не можеш нормально рухатися, коли намагаєшся підтягнути фігуру, а в результаті перетягуєш тіло незрозумілими гумками і швами. Це справжнє катування. Переживаєш через свій зовнішній вигляд, ніяково намагаєшся повернути чашку бюстгальтера, на своє місце. Від такої білизни не отримуєш задоволення від слова взагалі. Я хочу, щоб жінки були щасливі. Щоб білизна допомагала нам, а не розвивала комплекси з приводу фігури. Знаю, так само ж вважають сотні тисяч жінок по всьому світу, і саме тому у 2021 році я відкрила свій салон», – засновниця салону LAVANTIS і самого бренду – Світлана Гусак.