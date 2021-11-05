Від 65А до 120M! Перша брафітинг-студія LAVANTIS у Житомирі – індивідуальний підбір білизни для кожної жінки

LAVANTIS - це мережа салонів нижньої білизни у Європі, онлайн-магазин білизни з 2014 року та перший український салон білизни у Житомирі.
У LAVANTIS також є свій сайт: lavantis.com.ua. Вісім років ми намагаємося оточити покупців турботою і хочемо, щоб кожна жінка знаходила в нас таку нижню білизну, яка зробить фігуру ідеальною. У вересні цього року відкрився перший салон LAVANTIS в Україні у м.Житомир за адресою вул. Перемоги 52, але обіцяємо – це лише початок, і ми будемо намагатися стати ближчими до кожного міста України.
Наша місія – допомогти обрати жінкам красиву і якісну білизну, яку можна носити кожен день і відчувати себе на висоті.
«Мене завжди пригнічувало, що жінки змушені терпіти погано підібрану білизну: коли стирчать бретельки, коли заради краси не можеш нормально рухатися, коли намагаєшся підтягнути фігуру, а в результаті перетягуєш тіло незрозумілими гумками і швами. Це справжнє катування. Переживаєш через свій зовнішній вигляд, ніяково намагаєшся повернути чашку бюстгальтера, на своє місце. Від такої білизни не отримуєш задоволення від слова взагалі. Я хочу, щоб жінки були щасливі. Щоб білизна допомагала нам, а не розвивала комплекси з приводу фігури. Знаю, так само ж вважають сотні тисяч жінок по всьому світу, і саме тому у 2021 році я відкрила свій салон», – засновниця салону LAVANTIS і самого бренду – Світлана Гусак.
Незаперечною перевагою салону LAVANTIS є надання своїм клієнткам ще маловідомої послуги брафітингу.
Брафітинг - це техніка досконалої посадки бюстгальтера на будь-яку фігуру з урахуванням індивідуальних особливостей її будови. Ми вирішуємо проблеми жінок з формами, що відрізняються від загальноприйнятих розмірів.
У нас:
якісна білизна європейських виробників: бюстгальтери, боді, майки, трусики, шорти, комбінезони. Є корсети, легінси, купальники, домашній одяг, варіанти для наречених, вагітних і годуючих мам;
білизна з коригувальним ефектом, що допомагає комфортно тримати королівську поставу і підтягувати фігуру;
продаж через послугу бра-фітинга;
індивідуальний підхід до кожного клієнта;
широкий розмірний ряд білизни - від 60А до 125О;
регулярне оновлення асортименту;
програма лояльності всім покупцям;
виїзний бра-фітінг в межах міста Житомир;
online (дистанційно) і offline (в салоні) консультації по послузі.
В асортименті салону нижньої білизни представлені бренди європейських виробників: Польщі (Ava, Corin, Gaia, Gorsenia, Henderson, Kinga, Lupoline та ін.), а також виробників Балтії (Rosme, Glora, Novella, Orhideja).
У кожної жінки є можливість підібрати собі комфортну білизну, що підходить саме їй. А ще у нас приємна атмосфера, бесіда за чашкою чаю або кави і завжди гарний настрій!