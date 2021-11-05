Как украинцы сдают квартиры в аренду? Исследование рынка аренды жилья в Украине

9% украинцев в возрасте 65+, сдающих жилье в аренду, отмечают, что каждый арендатор — проблемный. Арендодатели от 18 до 24 лет считают коммуникацию с клиентом нелегким делом, поэтому 60% из них постоянно пользуются услугами риелтора. Для 29% респондентов доход, который они получают от аренды жилья, – основной, а для 71% – это финансовая поддержка к основному заработку. Опираясь на количественный опрос, проведенный на платформе OLX, аналитики рассказали о самых интересных инсайтах рынка аренды жилья в Украине.
52% мужчин и 49% женщин сдают на OLX Недвижимость:
Лидер среди страхов арендодателей – 52% – уборка объекта после отъезда старых и перед приездом новых арендаторов. Следующее – общение с клиентами и соседями, создающее сложности для 35% респондентов. 40% молодых арендодателей утверждают, что коммуникация бывает сложной не только с потенциальными клиентами, но и с соседями, и риелторами. Напряжение в общении наиболее заметно среди мужчин — 30%, для сравнения у женщин такой показатель составляет 25%.
Старшему поколению труднее напоминать об оплате — 38% — и решать существующие коммунальные вопросы — 34%.
Среди других барьеров, с которыми каждому арендодателю приходится иметь дело, согласование скидки (29%) и проверка объекта (24%).
29% респондентов отмечают, что доход, который они получают от аренды жилья, — основной, а для 71% — это финансовая поддержка к основной работе. В то же время 49% женщин утверждают, что они понесли весомые финансовые потери во время пандемии. Мужчины, в свою очередь, отмечают обратное. Так, 11% опрошенных мужчин утверждают, что их финансовое положение улучшилось, а спрос на их объекты увеличился. Другая доля опрошенных респондентов — 43% — отмечает, что они не почувствовали заметного улучшения или потерь.
Согласно опросу на OLX Недвижимость, 32% респондентов на постоянной основе пользуются услугами риелтора. Среди аргументов экономия времени и гарантия безопасности. Также риелтор сопровождает сделку и помогает провести проверку вашей недвижимости. Так, в отношениях с клиентами молодое поколение все чаще полагается на помощь риелтора. 33% женщин больше склонны к сотрудничеству с риелтором, чем мужчины – 30%. Некоторые мужчины принципиально не работают с риелторами (21%), среди женщин этот показатель равняется 19%.
Цены на аренду жилья растут. Только за полгода долгосрочная аренда в Киеве подорожала на 4%.
Количество же предложений от арендодателей зависит и от местности, где сдается жилье, и от времени года, и от количества новостроек, которые появляются. Так, в летний период на платформе OLX было представлено более 7 тыс. однушек в Одессе, а уже в сентябре этот показатель увеличился на 3,5 тыс. предложений. В других городах-миллионниках заметен спад спроса от арендодателей. К примеру, в Днепре и Львове количество предложений об аренде двухкомнатной квартиры уменьшилась на 560 и 440 объявлений соответственно.
|
сентябрь-октябрь 2021
|
1-комнатные
|
2-комнатные
|
3-комнатные
|
Киев
|
11 200
|
15 400
|
23 200
|
Одесса
|
7 000
|
9 000
|
12 000
|
Львов
|
8 500
|
10 000
|
10 900
|
Днепр
|
7 000
|
9 000
|
11 000
|
Харьков
|
6 500
|
9 000
|
10 700
|
Житомир
|4 000
|5 000
|7 000