Как украинцы сдают квартиры в аренду? Исследование рынка аренды жилья в Украине

9% украинцев в возрасте 65+, сдающих жилье в аренду, отмечают, что каждый арендатор — проблемный. Арендодатели от 18 до 24 лет считают коммуникацию с клиентом нелегким делом, поэтому 60% из них постоянно пользуются услугами риелтора. Для 29% респондентов доход, который они получают от аренды жилья, – основной, а для 71% – это финансовая поддержка к основному заработку. Опираясь на количественный опрос, проведенный на платформе OLX, аналитики рассказали о самых интересных инсайтах рынка аренды жилья в Украине.

Женщины vs. мужчины

52% мужчин и 49% женщин сдают на OLX Недвижимость:

88% сдаваемых объектов — это долгосрочная аренда

12% — посуточная аренда.

Страх арендодателя

Интересно, что большинство женщин — 71% — сдают квартиры, а комнаты и дома — только 14%. В свою очередь, мужчины сдают чаще офисы, торговые и складские помещения (26% против 11% женщин-арендодателей). Что касается возрастной категории арендодателей, то последние 18-25 лет чаще сдают часть квартиры (12%), часть комнаты (32%) и офисы (12%).

Лидер среди страхов арендодателей – 52% – уборка объекта после отъезда старых и перед приездом новых арендаторов. Следующее – общение с клиентами и соседями, создающее сложности для 35% респондентов. 40% молодых арендодателей утверждают, что коммуникация бывает сложной не только с потенциальными клиентами, но и с соседями, и риелторами. Напряжение в общении наиболее заметно среди мужчин — 30%, для сравнения у женщин такой показатель составляет 25%.

Старшему поколению труднее напоминать об оплате — 38% — и решать существующие коммунальные вопросы — 34%.

Среди других барьеров, с которыми каждому арендодателю приходится иметь дело, согласование скидки (29%) и проверка объекта (24%).

Доход от аренды квартиры

29% респондентов отмечают, что доход, который они получают от аренды жилья, — основной, а для 71% — это финансовая поддержка к основной работе. В то же время 49% женщин утверждают, что они понесли весомые финансовые потери во время пандемии. Мужчины, в свою очередь, отмечают обратное. Так, 11% опрошенных мужчин утверждают, что их финансовое положение улучшилось, а спрос на их объекты увеличился. Другая доля опрошенных респондентов — 43% — отмечает, что они не почувствовали заметного улучшения или потерь.

Отношения с риелторами

Согласно опросу на OLX Недвижимость, 32% респондентов на постоянной основе пользуются услугами риелтора. Среди аргументов экономия времени и гарантия безопасности. Также риелтор сопровождает сделку и помогает провести проверку вашей недвижимости. Так, в отношениях с клиентами молодое поколение все чаще полагается на помощь риелтора. 33% женщин больше склонны к сотрудничеству с риелтором, чем мужчины – 30%. Некоторые мужчины принципиально не работают с риелторами (21%), среди женщин этот показатель равняется 19%.





Ситуация на рынке аренды недвижимости

Цены на аренду жилья растут. Только за полгода долгосрочная аренда в Киеве подорожала на 4%.

Количество же предложений от арендодателей зависит и от местности, где сдается жилье, и от времени года, и от количества новостроек, которые появляются. Так, в летний период на платформе OLX было представлено более 7 тыс. однушек в Одессе, а уже в сентябре этот показатель увеличился на 3,5 тыс. предложений. В других городах-миллионниках заметен спад спроса от арендодателей. К примеру, в Днепре и Львове количество предложений об аренде двухкомнатной квартиры уменьшилась на 560 и 440 объявлений соответственно.

Стоимость аренды жилья

сентябрь-октябрь 2021

(цена за месяц в грн) 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные Киев 11 200 15 400 23 200 Одесса 7 000 9 000 12 000 Львов 8 500 10 000 10 900 Днепр 7 000 9 000 11 000 Харьков 6 500 9 000 10 700 Житомир 4 000 5 000 7 000

PR Manager OLX Ukraine Ольга Дзюба