Коронавирус на Житомирщине: количество больных и заполненность больниц

«Сейчас загруженность коек у нас на уровне 70%. Мы держим ситуацию под контролем. В стационарах сейчас лечится 1907 больных коронавирусом. Кислородную поддержку сейчас получают 1399 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 59 больных. В области больных коронавирусом принимают 24 больницы», - отметил Бунечко во время онлайн-брифинга.