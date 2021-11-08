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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 8 » 11:44:07

Коронавирус на Житомирщине: количество больных и заполненность больниц

Сегодня, 11:44:07 277 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус на Житомирщине: количество больных и заполненность больниц

 В Житомирской области по состоянию на 8 ноября зафиксировано 20 589 активных больных COVID-19. Об этом сообщает Житомирский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики.

В течение суток подтверждено 718 новых случаев, выздоровели 218 человек.

В течение выходных было сообщено еще о 59 летальных исходах.



По словам главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко, в больницах области больными заняты почти 70% коек. В стационаре находятся 1907 коронавирусных больных.
 

«Сейчас загруженность коек у нас на уровне 70%. Мы держим ситуацию под контролем. В стационарах сейчас лечится 1907 больных коронавирусом. Кислородную поддержку сейчас получают 1399 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 59 больных. В области больных коронавирусом принимают 24 больницы», - отметил Бунечко во время онлайн-брифинга.


Он добавил, что в больницах находится 7% больных, получивших прививку. Остальные 93% пациентов с тяжелым течением болезни не вакцинированы.

Тэги: Житомирская область, статистика, коронавирус
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