Коронавирус на Житомирщине: количество больных и заполненность больниц

В Житомирской области по состоянию на 8 ноября зафиксировано 20 589 активных больных COVID-19. Об этом сообщает
Житомирский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики.
В течение суток подтверждено 718 новых случаев, выздоровели 218 человек.
В течение выходных было сообщено еще о 59 летальных исходах.
По словам главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко, в больницах области больными заняты почти 70% коек. В стационаре находятся 1907 коронавирусных больных.
«Сейчас загруженность коек у нас на уровне 70%. Мы держим ситуацию под контролем. В стационарах сейчас лечится 1907 больных коронавирусом. Кислородную поддержку сейчас получают 1399 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 59 больных. В области больных коронавирусом принимают 24 больницы», - отметил Бунечко во время онлайн-брифинга.
Он добавил, что в больницах находится 7% больных, получивших прививку. Остальные 93% пациентов с тяжелым течением болезни не вакцинированы.