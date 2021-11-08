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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Ноябрь » 8 » 12:22:01

Житомирскому музею передали артефакты, найденные на площади Соборной. ВИДЕО

Сегодня, 12:22:01 139 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирскому музею передали артефакты, найденные на площади Соборной. ВИДЕО

 Житомирскому областному краеведческому музею передали артефакты, найденные археологами во время реконструкции на площади Соборной.

Найденным артефактам от 200 до 600 лет, сообщает "Суспільне".
 

"Данные находки иллюстрируют то, что площадь Соборная активно была включена в агломерацию нашего города, – говорит директор музея Роман Насонов. – Если мы находим находки от 14 до 20 века, то на этой территории находились люди, и они пользовались посудой, имели деньги, орудия труда. То есть это не была какая-то отчужденная территория. С точки зрения культурной ценности они ничего не несут, но с точки зрения археологии дают возможность узнать о быте наших предков".


Среди переданных на хранение артефактов – керамические, стеклянные, глиняные черепки, монеты, изделия из железа и фрагменты черепов животных.
 

"Здесь обломки керамической посуды, металлические частицы от ножа, зубы какого-то животного, монетки. Они датируются от 14 до середины 20 века. Мы еще не выложили сюда частицы фарфора из Каменобродского завода. Там есть остатки клейма по которому мы поставили дату, а также есть фрагменты посуды 14 века", – сказала сотрудница музея Татьяна Гребельник.


После описания найденные предметы отправят в хранилище музея.

Напомним, археологи во время раскопок на Соборной площади нашли 500-летние артефакты.
 
Тэги: артефакт, Житомир, археология, музей
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