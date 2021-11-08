Житомирскому музею передали артефакты, найденные на площади Соборной. ВИДЕО

"Данные находки иллюстрируют то, что площадь Соборная активно была включена в агломерацию нашего города, – говорит директор музея Роман Насонов. – Если мы находим находки от 14 до 20 века, то на этой территории находились люди, и они пользовались посудой, имели деньги, орудия труда. То есть это не была какая-то отчужденная территория. С точки зрения культурной ценности они ничего не несут, но с точки зрения археологии дают возможность узнать о быте наших предков".