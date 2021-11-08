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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 8 » 13:04:51

Переломы и травмы головы: на Житомирщине автомобиль на «зебре» сбил девушек

Вчера, 13:04:51 1063 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Переломы и травмы головы: на Житомирщине автомобиль на «зебре» сбил девушек

 В Житомирской области в поселке Гришковцы автомобиль сбил переходивших дорогу девушек. С различными травмами их госпитализировали в больницу.

Как сообщает ТСН, девушки, которым 13 и 14 лет, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в них врезалась легковушка.

Потерпевшие находятся в больнице. У младшей девушки перелом бедра и ушиб головы: она в реанимации. У старшей – травмы головы и ноги. Ее лечат в травматологическом отделении.

За рулем автомобиля находился 53-летний односельчанин. Почему не затормозил перед зеброй, водитель объяснить не смог.

По делу было назначено несколько экспертиз. Был ли водитель трезвым, пока неизвестно. Мужчине грозит 8 лет заключения.
Тэги: Житомирщина, дтп
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Комментариев: 1
briz
1 aleks (briz)   • 14:21:33, Вчера [Материал]

зебра-убийца...
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