Переломы и травмы головы: на Житомирщине автомобиль на «зебре» сбил девушек

В Житомирской области в поселке Гришковцы автомобиль сбил переходивших дорогу девушек. С различными травмами их госпитализировали в больницу.
Как сообщает ТСН
, девушки, которым 13 и 14 лет, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в них врезалась легковушка.
Потерпевшие находятся в больнице. У младшей девушки перелом бедра и ушиб головы: она в реанимации. У старшей – травмы головы и ноги. Ее лечат в травматологическом отделении.
За рулем автомобиля находился 53-летний односельчанин. Почему не затормозил перед зеброй, водитель объяснить не смог.
По делу было назначено несколько экспертиз. Был ли водитель трезвым, пока неизвестно. Мужчине грозит 8 лет заключения.