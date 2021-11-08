У Радомишлі відкрили офіс міського осередку політичної партії «УДАР Віталія Кличка». ФОТО

«Це великий крок вперед для розвитку нашого осередку. Адже у нас багато планів. Мені подобається підхід партії, цінності і патріотичний дух. Ми віримо, що кожен із нас стане корисним у рідній громаді і Україні. Ми хочемо розвивати і втілювати ті проєкти, які позитивно впливатимуть на нашу малу Батьківщину та об’єднуватимуть громаду. Запрошуємо небайдужих до нашої команди», — зазначила Олена Яцьківська, лідерка Радомишльської міської організації партії «УДАР Віталія Кличка».