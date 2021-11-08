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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Ноябрь » 8 » 14:14:27

У Радомишлі відкрили офіс міського осередку політичної партії «УДАР Віталія Кличка». ФОТО   ПОЛІТИКА  

Вчера, 14:14:27 456 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Радомишлі відкрили офіс міського осередку політичної партії «УДАР Віталія Кличка». ФОТО

 «УДАР Віталія Кличка» на Житомирщині розбудовується. В Радомишлі відкрили офіс міського осередку політичної партії «УДАР Віталія Кличка». Про це повідомляє офіційна сторінка Радомишльської міської організації «УДАР Віталія Кличка» на своїй сторінці у фейсбуці.

Під час заходу Ігор Гундич, заступник голови Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» привітав Радомишльську команду та наголосив, що за активними і небайдужими громадянами майбутнє України.



«Я переконаний, що лідерка Радомишльської міської організації партії «УДАР Віталія Кличка» Олена Яцьківська  об’єднає людей, які мають спільні цінності, принципи і є патріотами України. За активними людьми — майбутнє. Адже від кожного з нас залежить, якою буде Україна сьогодні, завтра, через місяць, рік і далі. Бажаю перемог! Вірю у вас, вірю в Україну», — наголосив Ігор Гундич.


Радомишльський «УДАР» уже заявив про себе, як потужна команда. Тут за підтримки чи ініціативи партії відбулась низка патріотичних та спортивних заходів.

«Це великий крок вперед для розвитку нашого осередку. Адже у  нас багато планів. Мені подобається підхід партії, цінності і патріотичний дух. Ми віримо, що кожен із нас стане корисним у рідній громаді і Україні. Ми хочемо розвивати і втілювати ті проєкти, які позитивно впливатимуть на нашу малу Батьківщину та об’єднуватимуть громаду. Запрошуємо небайдужих до нашої команди», — зазначила Олена Яцьківська, лідерка Радомишльської міської організації партії «УДАР Віталія Кличка».


Офіс Радомишльського міського осередку політичної партії «УДАР Віталія Кличка» знаходиться за адресою: вул. Міськради, 12-а.



Нагадаємо, раніше на Житомирщині вже відкрили офіс Бердичівського «УДАРу Віталія Кличка».

Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»












Тэги: УДАР Виталия Кличко
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:24:00, Вчера [Материал]

"За підтримки партіі відбулася низка спортивних заходів". Что вы тут тулите горбатого? В чемпионате области по боксу, партия " Удар," участие не принимала как меценат и вообще никак.
melan
3 melan (melan)   • 19:37:10, Вчера [Материал]

им главное прокукарекать.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:29:34, Вчера [Материал]

Все чиновник начали в эту партию перебиратся. Газ подорожал . электричество. тоже. Благодаря вам депутатам. Вы есть прямые соучасники газового беспредела в Житомирской области. Вы пасивны и этим дали добро на газовое преступление.
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