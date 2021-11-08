Полиция разыскивает на Житомирщине гражданина Турции: его подозревают в убийстве украинки

Полицейские разыскивают в Житомирской области гражданина Турции, 48-летнего Karatas Ekrem (Каратас Экрем). Его подозревают в убийстве жительницы города Ровно. Как сообщила полиция Житомирской области, убийство произошло 2 ноября.
"47-летняя ровенчанка обнаружила окровавленное тело 38-летней жительницы областного центра в собственной квартире, которую сдавала в аренду посуточно. Погибшая снимала жилье на улице Волынской Дивизии для знакомого иностранца, которому приходила помочь по хозяйству", - рассказали правоохранители.
Следователи установили, что после совершенного преступления злоумышленник автобусом "Ровно-Житомир" доехал до Житомира, откуда попутным транспортным средством Renault Trafic красного цвета добрался до Бердичева.
Работники уголовного розыска областного управления полиции и Ровенского РУП продолжают мероприятия по установлению его места пребывания. По факту умышленного убийства гражданин Турецкой Республики заочно уведомлен о подозрении и объявлен в государственный розыск.
"Если вам известна любая информация о подозреваемом в особо тяжком преступлении, просьба немедленно сообщить по номерам телефонов: 0686771234, 0989508249, 0986342123 или на спецлинию 102", - призывает полиция.