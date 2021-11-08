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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 8 » 18:02:08

Полиция разыскивает на Житомирщине гражданина Турции: его подозревают в убийстве украинки

Вчера, 18:02:08 751 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция разыскивает на Житомирщине гражданина Турции: его подозревают в убийстве украинки

 Полицейские разыскивают в Житомирской области гражданина Турции, 48-летнего Karatas Ekrem (Каратас Экрем). Его подозревают в убийстве жительницы города Ровно. Как сообщила полиция Житомирской области, убийство произошло 2 ноября.

"47-летняя ровенчанка обнаружила окровавленное тело 38-летней жительницы областного центра в собственной квартире, которую сдавала в аренду посуточно. Погибшая снимала жилье на улице Волынской Дивизии для знакомого иностранца, которому приходила помочь по хозяйству", - рассказали правоохранители.
 

Следователи установили, что после совершенного преступления злоумышленник автобусом "Ровно-Житомир" доехал до Житомира, откуда попутным транспортным средством Renault Trafic красного цвета добрался до Бердичева.

Работники уголовного розыска областного управления полиции и Ровенского РУП продолжают мероприятия по установлению его места пребывания. По факту умышленного убийства гражданин Турецкой Республики заочно уведомлен о подозрении и объявлен в государственный розыск.

"Если вам известна любая информация о подозреваемом в особо тяжком преступлении, просьба немедленно сообщить по номерам телефонов: 0686771234, 0989508249, 0986342123 или на спецлинию 102", - призывает полиция.

Тэги: розыск, убийство, полиция
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