Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Полиция разыскивает на Житомирщине гражданина Турции: его подозревают в убийстве украинки - 8 Ноября 2021