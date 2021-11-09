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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 9 » 08:29:14

Более 700 жителей Житомирской области оштрафовали за отсутствие маски в общественном месте

Сегодня, 08:29:14 532 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Более 700 жителей Житомирской области оштрафовали за отсутствие маски в общественном месте

 Со времени входа Житомирской области в «красный» уровень эпидемиологической опасности полицейские зафиксировали 952 нарушения: составили 220 протоколов и вынесли 732 постановления за игнорирование правил карантина.

В общей сложности полицейские совместно с представителями Госпродслужбы и органов местного самоуправления проверили почти 4 тысячи субъектов хозяйствования.
 

«В результате этой работы и других мер зафиксировано 952 правонарушения, более 730 из них (732) – это игнорирование гражданами требований по использованию средств индивидуальной защиты (ч. 2 ст. 44-3 «Нарушение правил относительно карантина людей» КУоАП)», – сообщили в полиции Житомирской области.


Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа от 170 до 255 гривен.

Еще 220 административных протоколов полицейские оформили в отношении субъектов хозяйствования (ч. 1 ст. 44-3 «Нарушение правил Нарушение правил относительно карантина людей» КУоАП).

В этих случаях речь идет о нарушениях, совершенных владельцами и работниками развлекательных и торговых заведений, других учреждений. Ответственность в таких ситуациях – штраф для граждан от 17 000 до 34 000 гривен и для должностных лиц – 34 000 до 170 000 гривен.

Напомним, с 30 октября в Житомирской области начали действовать усиленные карантинные ограничения.
Тэги: маски, штраф, полиция
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 12:42:47, Сегодня [Материал]

Вы бы еще писали сколько штрафов за это заплатили в реальности, т.к. многие просто через суды отменяют все эти незаконные штрафы.
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