В Житомире бездомный поселился на лавке под мэрией. Горожане жалуются, а власть разводит руками

На улицах в центре Житомира уже второй год подряд живет бездомный Руслан. Сейчас он "переехал" с остановки "площадь Королёва" на лавку на Михайловской. Там он живет несколько недель.
Житомиряне жалуются на антисанитарию, которую делает мужчина, ходя под себя прямо на лавке. С одной лавки он переезжает на другую – и все это происходит под мэрией, передает 1.zt.ua
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Директор департамента социальной защиты Виктория Краснопир сообщила, что уже не раз пытались его оттуда забрать в психоневрологический интернат (бездомный имеет соответствующее заболевание) или в центр для бездомных, однако ни туда, ни туда он ехать не хочет.
"Мы уже этим вопросом занимаемся не первый год. Его зовут Кульчицкий Руслан. Одно время имел часть жилого дома, но его дом перепродали несколько раз, и правоохранительные органы вернуть жилье не смогли. Так он и остался, под открытым небом: сначала был на Новом Бульваре, а уже потом на остановке на Большой Бердичевской и снова на Михайловской", – отметила Краснопир.
Мужчине уже трижды восстанавливали паспорт, а также все пенсионные выплаты, однако переезжать с улицы он не хочет.
"Мы трижды восстанавливали паспорт, вернули и возобновили пенсионные выплаты на карту, – все эти документы опечатаны в сейфе для бездомных. Собрали пакет документов для оформления в интернат, но ехать он туда отказался. В прошлом году мы отправили его в центр, однако через два дня он сбежал оттуда", – сказала директор департамента социальной защиты горсовета.
На прошлой неделе мужчину пытались отправить на лечение в психбольницу, но заведение отказало в госпитализации, поскольку на тот момент у мужчины не было проявлений заболевания.
"На прошлой неделе вечером вместе с областной государственной администрацией и полицией мы пытались отправить на лечение и даже отвезли его в психиатрическую больницу, чтобы его там обследовали на предмет обострения. Вообще он имеет инвалидность второй группы по психическим заболеваниям. Однако больница отказалась принять, мотивируя тем, что отклонений сейчас нет", – добавила Виктория Краснопир.
Поэтому бездомный назад вернулся на улицу Михайловскую, где продолжает жить.
В департаменте соцзащиты городского совета говорят, что не могут против воли забрать мужчину. Учитывая, что он нарушает общественный порядок, это вопрос полиции, – добавляют в мэрии.
Фото: 1.zt.ua