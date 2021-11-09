В Житомире бездомный поселился на лавке под мэрией. Горожане жалуются, а власть разводит руками

"Мы уже этим вопросом занимаемся не первый год. Его зовут Кульчицкий Руслан. Одно время имел часть жилого дома, но его дом перепродали несколько раз, и правоохранительные органы вернуть жилье не смогли. Так он и остался, под открытым небом: сначала был на Новом Бульваре, а уже потом на остановке на Большой Бердичевской и снова на Михайловской", – отметила Краснопир.

"Мы трижды восстанавливали паспорт, вернули и возобновили пенсионные выплаты на карту, – все эти документы опечатаны в сейфе для бездомных. Собрали пакет документов для оформления в интернат, но ехать он туда отказался. В прошлом году мы отправили его в центр, однако через два дня он сбежал оттуда", – сказала директор департамента социальной защиты горсовета.

"На прошлой неделе вечером вместе с областной государственной администрацией и полицией мы пытались отправить на лечение и даже отвезли его в психиатрическую больницу, чтобы его там обследовали на предмет обострения. Вообще он имеет инвалидность второй группы по психическим заболеваниям. Однако больница отказалась принять, мотивируя тем, что отклонений сейчас нет", – добавила Виктория Краснопир.

Фото: 1.zt.ua