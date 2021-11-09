Життя людини – найвища цінність. «УДАР Віталія Кличка» просить українців вакцинуватися

Життя людини – найвища цінність. А вакцинація - надійний спосіб зберегти тисячі життів та повернути країну до нормального життя. Кожен свідомий українець має без злості та нетерпимості просити рідних і близьких вакцинуватися. За даними ВООЗ, вакцинація 70% населення дозволить виробити колективний імунітет та зупинити епідемію. Саме тому «УДАР Віталія Кличка» просить українців вакцинуватися.

Проте загальний рівень вакцинації в Україні – лише 18%. І це результат недовіри українців до влади. Тому в Україні фіксуються нові антирекорди захворюваності та смертей українців від COVID-19.

У нашій країні вже є кейси успішних вакцинальних кампаній на місцевому рівні, які доводять, що вакцинація здатна зупинити хвилю захворюваності та вберегти життя людей. Це Моршин, де провакциновано понад 75% населення міста і, як наслідок, – мізерна кількість госпіталізацій. Це Липецька громада на Харківщині, де вдалося вакцинувати 94% дорослого населення і сьогодні захворюваність майже нульова.



Експерти «УДАРу Віталія Кличка» переконані, що саме заохочування до вакцинації, система преференцій для вакцинованих громадян, а не примус, мають стати основою ефективної кампанії у подоланні епідемії. Роз’яснення та заходи стимулювання діють набагато ефективніше, ніж залякування та погрози. Українці не винні, що стали жертвами неефективних дій влади.



«УДАР Віталія Кличка» запропонував антикризовий план протидії епідемії коронавірусу в Україні, в якому важливе місце посідає продумана та ефективна кампанія з вакцинації. З просвітницькою складовою, чітким календарним планом щеплень, розширенням відповідної інфраструктури та створенням «зелених коридорів» для бажаючих вакцинуватися. До кінця року принаймні першою дозою вакцини має бути вакциновано 50% населення країни, а до початку весни – не менше 70%.

Ефективна та позитивна кампанія з вакцинації в Україні може стати важливим кроком на шляху до відновлення довіри українців до влади. А довіра людей дуже важлива, якщо ми хочемо побудувати розвинену, сильну державу.

Вакцинуйся! Збережи життя – вилікуй країну!



Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»