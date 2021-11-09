Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення лікарень кисневими станціями

«Встановлення кисневих станцій є доцільним навіть там, де вже наявні інші способи кисневого потоку, як-от кисневі балони або кисневі резервуари. Це дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню: пацієнти, які знаходяться на штучній вентиляції легень (ШВЛ) можуть використовувати високоякісний кисень з балонів або резервуарів, інші ж пацієнти, яким цілком достатньо кисню з власного генератора кисневої станції, зможуть використовувати його», - зазначив один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат України та член парламентського Комітету з питань охорони здоров’я Сергій Кузьміних.