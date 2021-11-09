Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення лікарень кисневими станціями

Днями Верховна Рада України ухвалила закон про зміни у держбюджет, за яким на закупівлю та встановлення кисневих станцій в опорних лікарнях виділять 800 мільйонів гривень.
За відповідний законопроєкт проголосували 336 народних депутатів. Президент Володимир Зеленський невідкладно підписав Закон.
«З кожним наступним загостренням пандемії ми спостерігаємо, що головна проблема – забезпечення хворих киснем залишається невирішеною. Адже пошук та збільшення кількості ліжкомісць не обов’язково означає їхнє забезпечення киснем. Закон передбачає створення надійного механізму забезпечення лікарень в прямому сенсі життєво необхідним ресурсом», - відзначив народний депутат України, фракція «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.
Для стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою медзаклади мають бути забезпечені джерелами подачі кисню. Це можуть бути кисневі балони, портативні кисневі концентратори, кисневі резервуари для рідкого кисню, а також власні системи генерації кисню з повітря – кисневі станції. Встановлення кисневих станцій є надійним способом забезпечення кисневої незалежності медичних закладів.
Автори законопроєкту вказують, що подання кисню у балонах повністю залежить від потужностей заводів-виробників та логістики, а лікарні, які використовують лише балони, першими потрапляють у дефіцит кисню під час підвищення на нього попиту.
Водночас встановлення кисневих концентраторів збільшує навантаження на електричні мережі лікарень, що може вивести її з ладу. А кисневі резервуари для рідкого кисню потребують дозаправлення, через що може виникнути ризик кисневої залежності.
Натомість законопроєкт пропонує збільшити кількість кисневих станцій – власних систем генерації лікарнею кисню з навколишнього повітря (технологія PSA). Вони подають кисень під високим тиском по усьому медзакладу через централізовану систему трубопроводів від єдиного генератора. Така система може забезпечити повну кисневу незалежність лікарні.
Пресслужба політичної партії «Слуга Народу»
«Встановлення кисневих станцій є доцільним навіть там, де вже наявні інші способи кисневого потоку, як-от кисневі балони або кисневі резервуари. Це дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню: пацієнти, які знаходяться на штучній вентиляції легень (ШВЛ) можуть використовувати високоякісний кисень з балонів або резервуарів, інші ж пацієнти, яким цілком достатньо кисню з власного генератора кисневої станції, зможуть використовувати його», - зазначив один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат України та член парламентського Комітету з питань охорони здоров’я Сергій Кузьміних.