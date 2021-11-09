Будущее улицы Лятошинского: большинство опрошенных житомирян считают, что она должна стать пешеходной

В Житомире в рамках Европейской недели мобильности провели опрос о предстоящей реконструкции улицы Лятошинского. Как сообщило Агентство развития города
, большинство опрошенных житомирян за то, чтобы улицу сделать полностью пешеходной.
Еще 24,4% опрошенных горожан считают, что движение по улице нужно оставить без изменений, только обновить покрытие.
17,3% опрошенных проголосовали за то, чтобы улица Лятошинского была пешеходной в выходные дни.
Житомиряне также хотят видеть на улице Лятошинского больше зеленых и пешеходных зон.
Велодорожки и парковка
Относительно вопроса парковки авто мнения участников опроса существенно разошлись. 26,6% опрошенных житомирян считают, что на улице Лятошинского нужно полностью запретить парковку авто, а 17,9% за то, чтобы разрешить только в отдельные часы.
Еще 16,5% уверены, что парковать авто на улице должны только жители близлежащих домов. За создание дополнительных парковочных мест проголосовали 16,5% горожан.
Более 40% опрошенных высказались за то, чтобы приоритет на улице имели сначала пешеходы, затем велосипедисты и только потом личные автомобили. 27,5% горожан считают, что пешеходы и велосипедисты могут вместе использовать тротуар.
За общее безбарьерное пространство для всех участников дорожного движения проголосовали 17,9% житомирян.
Напомним, планы по объединению улицы Михайловской и Лятошинского в единое пешеходное пространство озвучивали еще в 2017 году
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Зимой 2021-го в горсовете создали рабочую групу
и всерьез занялись проектом реконструкции улицы
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