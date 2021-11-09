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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 9 » 11:31:11

Будущее улицы Лятошинского: большинство опрошенных житомирян считают, что она должна стать пешеходной

Сегодня, 11:31:11 435 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Будущее улицы Лятошинского: большинство опрошенных житомирян считают, что она должна стать пешеходной

 В Житомире в рамках Европейской недели мобильности провели опрос о предстоящей реконструкции улицы Лятошинского. Как сообщило Агентство развития города, большинство опрошенных житомирян за то, чтобы улицу сделать полностью пешеходной.

Еще 24,4% опрошенных горожан считают, что движение по улице нужно оставить без изменений, только обновить покрытие.



17,3% опрошенных проголосовали за то, чтобы улица Лятошинского была пешеходной в выходные дни.

Житомиряне также хотят видеть на улице Лятошинского больше зеленых и пешеходных зон.


 

Велодорожки и парковка


Относительно вопроса парковки авто мнения участников опроса существенно разошлись. 26,6% опрошенных житомирян считают, что на улице Лятошинского нужно полностью запретить парковку авто, а 17,9% за то, чтобы разрешить только в отдельные часы.

Еще 16,5% уверены, что парковать авто на улице должны только жители близлежащих домов. За создание дополнительных парковочных мест проголосовали 16,5% горожан.



Более 40% опрошенных высказались за то, чтобы приоритет на улице имели сначала пешеходы, затем велосипедисты и только потом личные автомобили. 27,5% горожан считают, что пешеходы и велосипедисты могут вместе использовать тротуар.

За общее безбарьерное пространство для всех участников дорожного движения проголосовали 17,9% житомирян.



Напомним, планы по объединению улицы Михайловской и Лятошинского в единое пешеходное пространство озвучивали еще в 2017 году.

Зимой 2021-го в горсовете создали рабочую групу и всерьез занялись проектом реконструкции улицы.
Тэги: Житомир, улица Лятошинского, опрос
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