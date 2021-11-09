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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 9 » 13:59:25

Дельцы производили в сараях коньяк и продавали в магазины Житомирской области. ФОТО

Сегодня, 13:59:25 1339 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дельцы производили в сараях коньяк и продавали в магазины Житомирской области. ФОТО

 В городе Коростень и Олевск разоблачили преступную группу, которая наладила незаконное изготовление и реализацию фальсифицированных алкогольных напитков. Об этом "Журналу Житомира" сообщила Житомирская областная прокуратура.
 

"Установлено, что группа лиц - четверо местных жителей - наладили незаконное изготовление и реализацию фальсифицированных алкогольных напитков без марок акцизного налога, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Во вторник, 9 ноября, в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст.204 УК Украины, в городах Олевске и Коростене проведено 8 санкционированных обысков в домах, хозяйственных помещениях и автомобилях указанных лиц", - сообщило ведомство.


Во время обысков обнаружено более 3 тонн фальсифицированного коньяка, водки и спирта неизвестного происхождения, орудие для их изготовления, емкости, в которые расфасовывали фальсификат для продажи.

Установлено, что изготовленную в хозяйственных помещениях алкогольную продукцию сомнительного качества расфасовывали в 10-литровые емкости типа Bag-in-Box и продавали через частных предпринимателей и торговую сеть на территории Житомирской области.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и причастность других лиц", – добавили в прокуратуре.





Фото: прокуратура
Тэги: Житомирщина, прокуратура, алкоголь, фальсификат
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Комментариев: 1
google
1 Гугиль (google)   • 18:20:43, Сегодня [Материал]

а на фото замечен еще вискарь Jack Daniel'S
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