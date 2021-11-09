Дельцы производили в сараях коньяк и продавали в магазины Житомирской области. ФОТО

В городе Коростень и Олевск разоблачили преступную группу, которая наладила незаконное изготовление и реализацию фальсифицированных алкогольных напитков. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила Житомирская областная прокуратура.
"Установлено, что группа лиц - четверо местных жителей - наладили незаконное изготовление и реализацию фальсифицированных алкогольных напитков без марок акцизного налога, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Во вторник, 9 ноября, в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст.204 УК Украины, в городах Олевске и Коростене проведено 8 санкционированных обысков в домах, хозяйственных помещениях и автомобилях указанных лиц", - сообщило ведомство.
Во время обысков обнаружено более 3 тонн фальсифицированного коньяка, водки и спирта неизвестного происхождения, орудие для их изготовления, емкости, в которые расфасовывали фальсификат для продажи.
Установлено, что изготовленную в хозяйственных помещениях алкогольную продукцию сомнительного качества расфасовывали в 10-литровые емкости типа Bag-in-Box и продавали через частных предпринимателей и торговую сеть на территории Житомирской области.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и причастность других лиц"
, – добавили в прокуратуре.
Фото: прокуратура