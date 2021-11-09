Депутат від «Нашого краю» посприяв будівництву очисних споруд на Житомирщині

З бюджету Житомирської області були виділені 3 мільйони гривень на будівництво очисних споруд в Миропільській громаді. Сприяв ухваленню цього рішення депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігор Ходак.
У Миропільській громаді розпочали перший етап будівництва очисних споруд. Вартість проєкту 12 мільйонів гривень. Цьогоріч за співфінансування з місцевого бюджету виділили майже 1 мільйон гривень та за сприяння Ігоря Ходака 3 мільйони гривень з обласного бюджету.
Нинішні очисні застаріли та не підлягають експлуатації, оскільки негативно впливають на екологію. В Житомирській обласній державній адміністрації такий проєкт підтримали. Побудова нових очисних споруд в громаді – це один із пунктів передвиборчої програми Світлани Власюк, Миропільської селищної голови від «Нашого краю», яку вона розпочала реалізовувати.
Наступні кроки, кажуть в громаді – це подання цього об’єкту до Державного фонду регіонального розвитку на 2022 рік.
Пресслужба політичної партії «Наш край»