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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 9 » 15:07:42

Депутат від «Нашого краю» посприяв будівництву очисних споруд на Житомирщині   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 15:07:42 382 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутат від «Нашого краю» посприяв будівництву очисних споруд на Житомирщині

 З бюджету Житомирської області були виділені 3 мільйони гривень на будівництво очисних споруд в Миропільській громаді. Сприяв ухваленню цього рішення депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігор Ходак.

У Миропільській громаді розпочали перший етап будівництва очисних споруд. Вартість проєкту 12 мільйонів гривень. Цьогоріч за співфінансування з місцевого бюджету виділили майже 1 мільйон гривень та за сприяння Ігоря Ходака 3 мільйони гривень з обласного бюджету.

Нинішні очисні застаріли та не підлягають експлуатації, оскільки негативно впливають на екологію. В Житомирській обласній державній адміністрації такий проєкт підтримали. Побудова нових очисних споруд в громаді – це один із пунктів передвиборчої програми Світлани Власюк, Миропільської селищної голови від «Нашого краю», яку вона розпочала реалізовувати.

Наступні кроки, кажуть в громаді – це подання цього об’єкту до Державного фонду регіонального розвитку на 2022 рік.

Пресслужба політичної партії «Наш край»
 
Тэги: Наш край
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 20:19:32, Сегодня [Материал]

.....З бюджету Житомирської області були виділені 3 мільйони гривень...

пиариться на бюджетные деньги много ума не надо.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 21:56:46, Сегодня [Материал]

ну и молоцец
если б не депутат от ихнего краю бабло б на куклу-мотанку спустили
а так хоть яму забетонировали
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