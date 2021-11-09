«Укрзалізницю» обязали возместить ущерб бердичевлянке, дочь которой попала под поезд

Почти 90 тысяч гривен на сооружение надгробного памятника должна возместить "Укрзалізниця" бердичевлянке, чья 28-летняя дочь в прошлом году погибла из-за наезда электропоезда. Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского горрайонного суда
Житомирской области.
Женщина уже второй раз судилась с акционерным обществом: прошлой осенью суд частично удовлетворил ее требования о возмещении морального вреда, причиненного трагической гибелью дочери.
"В основу тогдашнего решения легли нормы гражданского законодательства, согласно которым владелец источника повышенной опасности (а поезд – один из таких) должен возместить причиненный этим источником вред, независимо от наличия своей вины. Ответственность владельца источника повышенной опасности исключается только в случае умысла потерпевшего или действия непреодолимой силы", - информирует пресс-служба суда.
Таких фактов судебное следствие не установило, однако стало известно, что молодая женщина грубо нарушила правила поведения на железной дороге, что имело причинно-следственную связь с ее смертельным травмированием. Поэтому размер заявленного морального вреда был уменьшен со 150 000 до 50 000 грн, с чем согласился и суд апелляционной инстанции.
В своем втором иске бердичевлянка просила взыскать с "Укрзалізниці" 88 тыс. грн расходов, понесенных ею для постройки надгробного памятника на могиле дочери.
"Как и в прошлый раз ответчик был против удовлетворения исковых требований. На этот раз мотивировал тем, что сумма затрат на изготовление памятников определяется по их фактической стоимости и не должна превышать предельную стоимость стандартных памятников и ограждений, которая для Житомирщины установлена в размере 2 200 грн. Также представитель "Укрзалізниці" указывал на фиктивность предоставленных истцом товарного чека и накладной", - сообщает суд.
Изучив и проанализировав материалы дела, суд не нашел оснований сомневаться в подлинности доказательств, подтверждающих как размер расходов на памятник, так и факт его сооружения. Кроме того, действующее законодательство не содержит ограничений по пределам возмещения расходов на погребение.
"Поскольку смерть произошла в результате действия источника повышенной опасности, владельцем которого является ответчик, и затраты на установку надгробного памятника взяла на себя ее мать, такие расходы доводятся товарным чеком, суд взимает 88 000 гривен понесенных расходов"
, - говорится в решении суда.
В течение 30 дней участники дела могут оспорить вынесенное судебное решение в апелляционном порядке.
Напомним, роковое событие произошло 22 февраля 2020 года в Бердичевском районе. Грузовой поезд, двигавшийся со стороны Козятина в направлении станции Шепетовка, совершил наезд на 28-летнюю женщину, сидевшую на железнодорожных путях
. Она была доставлена в реанимационное отделение больницы, где на следующий день скончалась.