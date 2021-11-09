«Укрзалізницю» обязали возместить ущерб бердичевлянке, дочь которой попала под поезд

"В основу тогдашнего решения легли нормы гражданского законодательства, согласно которым владелец источника повышенной опасности (а поезд – один из таких) должен возместить причиненный этим источником вред, независимо от наличия своей вины. Ответственность владельца источника повышенной опасности исключается только в случае умысла потерпевшего или действия непреодолимой силы", - информирует пресс-служба суда.

"Как и в прошлый раз ответчик был против удовлетворения исковых требований. На этот раз мотивировал тем, что сумма затрат на изготовление памятников определяется по их фактической стоимости и не должна превышать предельную стоимость стандартных памятников и ограждений, которая для Житомирщины установлена ​​в размере 2 200 грн. Также представитель "Укрзалізниці" указывал на фиктивность предоставленных истцом товарного чека и накладной", - сообщает суд.