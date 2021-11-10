﻿Найефективніший метод лікування каменів в сечоводах та нирках - лазерна літотрипсія в МЦ Асклепій

Сечокам'яна хвороба — це поширене захворювання сечовидільної системи, що завдає чимало дискомфорту, знижує якість життя та негативно впливає на внутрішні органи. Для нього характерне відкладення різних новоутворень — каміння у сечовому міхурі, сечоводах та нирках. Лікуванням сечокам'яної хвороби займається спеціаліст-уролог.
Перші симптоми сечокам'яної хвороби включають появу болю в області нирок та сечового міхура. Він має тупий характер та з'являється приступообразно, як коліки. Також хворого може турбувати часте сечовипускання. Прогресування сечокам'яної хвороби призводить до появи інших неприємних симптомів, серед яких:
Якщо камінь закупорює сечовидільну систему, у хворого припиняються сечовипускання. Це вкрай тривожний симптом, що потребує екстреної медичної допомоги.
Якщо пацієнт скаржиться на порушення сечовипускання та біль, для встановлення точного діагнозу лікар-уролог призначає проведення:
Паралельно лікар виключає інші захворювання, що мають подібні ознаки, у тому числі гострий холецистит та апендицит.
Лазерна літотрипсія - це сучасний метод лікування сечокам'яної хвороби, що дозволяє ефективно позбутися конкрементів у різних ділянках сечовивідної системи. Позитивний ефект досягається шляхом руйнування каменів лазерними імпульсами гольмієвого лазера. Процедура проводиться під відеоконтролем та є абсолютно безпечною.
Основні переваги даного методу перед класичними способами лікування сечокам'яної хвороби включають:
Лазерна літотрипсія дозволяє роздробити новоутворення буквально в пил, після чого вони успішно виводяться природним шляхом, не стаючи основою для утворення нових конкрементів. А на те, щоб роздробити один камінь розміром близько 1 см, потрібно всього 2-4 хвилини.
Проведення лазерного лікування сечокам'яної хвороби у МЦ Асклепій має кілька вагомих переваг для пацієнта: