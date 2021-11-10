﻿Найефективніший метод лікування каменів в сечоводах та нирках - лазерна літотрипсія в МЦ Асклепій

Сечокам'яна хвороба — це поширене захворювання сечовидільної системи, що завдає чимало дискомфорту, знижує якість життя та негативно впливає на внутрішні органи. Для нього характерне відкладення різних новоутворень — каміння у сечовому міхурі, сечоводах та нирках. Лікуванням сечокам'яної хвороби займається спеціаліст-уролог.

Симптоми сечокам'яної хвороби

Перші симптоми сечокам'яної хвороби включають появу болю в області нирок та сечового міхура. Він має тупий характер та з'являється приступообразно, як коліки. Також хворого може турбувати часте сечовипускання. Прогресування сечокам'яної хвороби призводить до появи інших неприємних симптомів, серед яких:

ниркова коліка, що проявляється неймовірно різким нестерпним болем;

нудотою та блюванням на тлі больового приступу;

болем при сечовипусканні;

підвищеною втомлюваністю;

підвищенням температури та ознобом;

кров'янистими домішками у сечі (нечастий симптом).



Якщо камінь закупорює сечовидільну систему, у хворого припиняються сечовипускання. Це вкрай тривожний симптом, що потребує екстреної медичної допомоги.

Методи діагностики сечокам'яної хвороби

Якщо пацієнт скаржиться на порушення сечовипускання та біль, для встановлення точного діагнозу лікар-уролог призначає проведення:

загального аналізу крові

аналізу сечі

біохімічного аналізу крові

КТ (комп'ютерну томографію)

УЗД сечового міхура та нирок



Паралельно лікар виключає інші захворювання, що мають подібні ознаки, у тому числі гострий холецистит та апендицит.

Що таке лазерна літотрипсія?

Лазерна літотрипсія - це сучасний метод лікування сечокам'яної хвороби, що дозволяє ефективно позбутися конкрементів у різних ділянках сечовивідної системи. Позитивний ефект досягається шляхом руйнування каменів лазерними імпульсами гольмієвого лазера. Процедура проводиться під відеоконтролем та є абсолютно безпечною.

Основні переваги даного методу перед класичними способами лікування сечокам'яної хвороби включають:

мінімальне втручання в організм пацієнта

скорочення термінів перебування у стаціонарі до 1 дня

можливість впоратися з каменями будь-якого типу, щільності та розміру.



Лазерна літотрипсія дозволяє роздробити новоутворення буквально в пил, після чого вони успішно виводяться природним шляхом, не стаючи основою для утворення нових конкрементів. А на те, щоб роздробити один камінь розміром близько 1 см, потрібно всього 2-4 хвилини.

Переваги літотрипсії у МЦ Асклепій

Проведення лазерного лікування сечокам'яної хвороби у МЦ Асклепій має кілька вагомих переваг для пацієнта: