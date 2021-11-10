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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 10 » 09:10:57

В Житомире благодаря чат-боту полиция находит закладки с наркотиками. ФОТО

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В Житомире благодаря чат-боту полиция находит закладки с наркотиками. ФОТО

 Патрульная полиция запустила чат-бот DrugHunters в мессенджере Telegram, с помощью которого украинцы смогут анонимно сообщать о "закладках" или наркокурьерах.

"DrugHunters (Охотники за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot — официальный чат-бот от патрульной полиции в мессенджере Telegram. С его помощью можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении как наркотических веществ, так и самих заложников. Воспользоваться чат-ботом могут все граждане в тех городах, где работает патрульная полиция", — информирует патрульная полиция.

Чтобы оставить заявку на место закладки или закладки, достаточно открыть чат-бот в своем Telegram и начать диалог.



После старта разговора нужно указать следующие детали: населенный пункт, адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника, описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и т.п.).

Для того чтобы правоохранители быстрее обнаружили закладку, предлагают отправить геолокацию и добавить фото/видеоматериалы.

После получения сообщения о находке или вероятном закладчике патрульные будут выезжать на место и проверять информацию.

В полиции добавили, что уже есть первые результаты работы чат-бота. В Житомире очевидец сообщил, что подозреваемый мужчина оставил закладки у входа в подъезд дома. Прорабатывая обращение, патрульные обнаружили два бумажных свертка.



Фото: патрульная полиция
Тэги: наркотики, полиция, закладки, чат-бот
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