В Житомире благодаря чат-боту полиция находит закладки с наркотиками. ФОТО

Патрульная полиция запустила чат-бот DrugHunters в мессенджере Telegram, с помощью которого украинцы смогут анонимно сообщать о "закладках" или наркокурьерах.
"DrugHunters (Охотники за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot — официальный чат-бот от патрульной полиции в мессенджере Telegram. С его помощью можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении как наркотических веществ, так и самих заложников. Воспользоваться чат-ботом могут все граждане в тех городах, где работает патрульная полиция"
, — информирует патрульная полиция
.
Чтобы оставить заявку на место закладки или закладки, достаточно открыть чат-бот
в своем Telegram и начать диалог.
После старта разговора нужно указать следующие детали: населенный пункт, адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника, описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и т.п.).
Для того чтобы правоохранители быстрее обнаружили закладку, предлагают отправить геолокацию и добавить фото/видеоматериалы.
После получения сообщения о находке или вероятном закладчике патрульные будут выезжать на место и проверять информацию.
В полиции добавили, что уже есть первые результаты работы чат-бота. В Житомире очевидец сообщил, что подозреваемый мужчина оставил закладки у входа в подъезд дома. Прорабатывая обращение, патрульные обнаружили два бумажных свертка
.
Фото: патрульная полиция