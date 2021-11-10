Изнасиловал 10-летнюю соседку: Житомирский суд вынес приговор педофилу

В Житомирской области мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы за изнасилование 10-летней девочки. Инцидент произошел в июне прошлого года в Романовском районе
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"23-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к соседской девочке и сказал, чтобы она шла с ним к реке, где якобы ее ждет отчим. Выманив 10-летнюю пострадавшую в безлюдное место, применил физическую силу и пригрозил утопить, если будет звать на помощь. Преодолевая сопротивление ребенка, совершил сексуальное насилие", - сообщили в областной прокуратуре.
В суде свою вину мужчина не признал, изложив версию о том, что был пьян и спал дома.
"На основании собранных доказательств, а также результатов проведенных судебно-медицинских экспертиз безоговорочно доказана вина мужчины в совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетней"
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Приговором Житомирского районного суда мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы.