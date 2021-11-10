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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 10 » 09:51:54

Изнасиловал 10-летнюю соседку: Житомирский суд вынес приговор педофилу

Сегодня, 09:51:54 688 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Изнасиловал 10-летнюю соседку: Житомирский суд вынес приговор педофилу

 В Житомирской области мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы за изнасилование 10-летней девочки. Инцидент произошел в июне прошлого года в Романовском районе.
 

"23-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к соседской девочке и сказал, чтобы она шла с ним к реке, где якобы ее ждет отчим. Выманив 10-летнюю пострадавшую в безлюдное место, применил физическую силу и пригрозил утопить, если будет звать на помощь. Преодолевая сопротивление ребенка, совершил сексуальное насилие", - сообщили в областной прокуратуре.


В суде свою вину мужчина не признал, изложив версию о том, что был пьян и спал дома.

"На основании собранных доказательств, а также результатов проведенных судебно-медицинских экспертиз безоговорочно доказана вина мужчины в совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетней", - добавили в прокуратуре.

Приговором Житомирского районного суда мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы.
Тэги: Житомирская область, суд, изнасилование
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