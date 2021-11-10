Изнасиловал 10-летнюю соседку: Житомирский суд вынес приговор педофилу

"23-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к соседской девочке и сказал, чтобы она шла с ним к реке, где якобы ее ждет отчим. Выманив 10-летнюю пострадавшую в безлюдное место, применил физическую силу и пригрозил утопить, если будет звать на помощь. Преодолевая сопротивление ребенка, совершил сексуальное насилие", - сообщили в областной прокуратуре.